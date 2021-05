José Mourinho de retour en Italie à la barre de l'AS Rome

Associated Press

Associated Press

Cette décision a été prise quelques heures après l'annonce par les propriétaires américains du club du départ de l'entraîneur actuel Paulo Fonseca à la fin de la saison. Le contrat de Mourinho est d'une durée de trois saisons.

Nous sommes ravis d'accueillir José Mourinho dans la famille de l'AS Rome, ont déclaré le président du club Dan Friedkin et le vice-président Ryan Friedkin. Un grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux, José apportera du leadership et une expérience formidables à notre ambitieux projet.

La nomination de José est une étape importante dans la mise en place d'une culture gagnante à long terme à tous les niveaux du club.

Le Portugais de 58 ans a déjà été entraîneur en Serie A avec l'Inter Milan. Il a guidé les Nerazzurri à un triplé de titres en 2010, dont la Ligue des champions.

Mourinho a également été entraîneur de Porto, de Chelsea, du Real Madrid, de Manchester United et de Tottenham, d'où il a été limogé le mois dernier.

Après des réunions avec le propriétaire et le directeur général de la Roma Tiago Pinto, j'ai immédiatement compris toute l'étendue de leurs ambitions, a mentionné Mourinho. C'est la même ambition et le même dynamisme qui m'ont toujours motivé et ensemble, nous voulons construire un projet gagnant pour les années à venir.

L'incroyable passion des amateurs du club m'a convaincu d'accepter le poste et j'ai hâte de commencer la saison prochaine.

Avec son club à la 7e place en Serie A, Fonseca était déjà sous pression avant les demi-finales de la Ligue Europa. Rome a perdu 6-2 contre Manchester United la semaine dernière lors du match aller.

Fonseca sera toujours l'entraîneur du club lors du match retour au Stadio Olimpico jeudi, ainsi que pour les quatre derniers matchs de Serie A cette saison.