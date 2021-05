Rylan Wiens en bronze à la Coupe du monde de plongeon de Tokyo

Pour le jeune plongeur de 19 ans originaire de Saskatoon, il s'agit d'une deuxième médaille sur la scène internationale après celle d'argent au Grand Prix d'Espagne l'an dernier.

C'est assez irréel, s'est exclamé Wiens. En venant ici, je m'attendais seulement à obtenir une place pour le Canada aux Jeux de Tokyo. Me qualifier pour la demi-finale et la finale, c'est génial. Offrir ma meilleure performance et obtenir une médaille, c'est incroyable.

Je ne suis pas sûr si je vais être sélectionné pour les Jeux olympiques. Mais si je le suis, je voudrais connaître le même scénario.

L'épreuve a été remportée par le Britannique Thomas Daley (541,70). Le Mexicain Randal Willars Valdez (514,70) a gagné l'argent.

Il n'y a pas de meilleure occasion de s'habituer à la compétition que d'être dans la vraie piscine olympique, a dit Daley. J'ai offert une solide performance en synchro et j'ai fait de même aujourd'hui en finale individuelle. Il y a encore des détails sur lesquels je veux travailler. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de mes résultats ici!

L'autre Canadien en lice, Nathan Zsombor-Murray (462,10), a pris le 5e échelon.

J'ai fait un peu mieux en demi-finale (3e place), alors je pense que j'ai encore quelques plongeons à peaufiner, a reconnu Zsombor-Murray, médaillé de bronze en synchro en compagnie de Vincent Riendeau. Le pointage que j'ai reçu ne me permet pas d'être parmi les meilleurs à l'international.

Avec cette médaille, le Canada obtient une place supplémentaire au 10 m aux Jeux olympiques de Tokyo. Vincent Riendeau avait déjà décroché un laissez-passer grâce à une 11e place aux mondiaux de 2019.

Abel exclue du podium

Jennifer Abel a quant à elle dû se contenter d'une 5e place au 3 m. La Chinoise Yiwen Chen (383,55) a obtenu la médaille d'or, devant l'Américaine Sarah Bacon (348,75) et la Chinoise Yani Chang (344,40).

Abel a perdu l'équilibre sur le tremplin dans la préparation de son troisième plongeon (un triple périlleux et demi avant) et a dû se reprendre. Une déduction de deux points a été appliquée par les juges et cette erreur a plombé ses chances de podium.

La Coupe du monde de Tokyo devait avoir lieu en avril, mais a été reportée au mois de mai en raison de la pandémie de COVID-19. L'Australie a choisi de ne pas envoyer ses plongeurs et la majorité des meilleurs plongeurs chinois ne sont pas présents.