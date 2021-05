Le Québec dans la ligne de mire de la NFL

En fin de semaine dernière, trois footballeurs du Québec se sont rapprochés un peu plus de leur rêve de jouer dans la NFL.

Benjamin St-Juste a été repêché au troisième tour par Washington. Pier-Olivier Lestage et Bruno Labelle ont obtenu un contrat avec les Seahawks de Seattle et les Cardinals de l'Arizona.

Une fin de semaine historique pour le football québécois. Il est déjà rare de voir des athlètes du Canada attirer l’attention des équipes américaines : trois Québécois en 24 heures, c’est du jamais vu.

Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal, y voit là un signe que le sport est en santé dans la province.

On le constate, de plus en plus de joueurs peuvent gagner leur vie après l’université en jouant soit dans la Ligue canadienne de football ou encore dans la NFL.

Le crédit revient aux entraîneurs de tous les programmes en place à travers la province. Il estime même que le phénomène prendra en ampleur bien avant de s'essouffler.

Il y en aura d’autres dans les prochaines années qui feront leur place au prochain niveau. Une citation de :Danny Maciocia, directeur général des Alouettes

Sasha Ghavami, l’agent de Lestage et de Laurent Duvernay-Tardif, parle de l'avenir avec le même enthousiasme.

C’est phénoménal. Cela témoigne de la qualité du travail accompli par les entraîneurs au Québec. Je leur lève mon chapeau.

Ce que je trouve extraordinaire avec ce qui s’est passé en fin de semaine, c’est que ça démontre la multitude des cheminements possibles. Benjamin St-Juste a joué dans la NCAA, il a été repêché. Bruno Labelle est aussi allé aux États-Unis, et il a obtenu un contrat. Puis, Pier-Oliver a signé avec une équipe après avoir été formé au Québec.

Lestage, un ancien des Carabins de l’Université de Montréal, défriche ainsi davantage un chemin qui a déjà été emprunté par quelques pionniers, comme Laurent Duvernay-Tardif.

Joueurs repêchés dans la NFL issus des universités canadiennes depuis 2010 : 2012 : Akiem Hicks (des Rams de Regina)

Akiem Hicks (des Rams de Regina) 2014 : Laurent Duvernay-Tardif (des Redmen de McGill)

Laurent Duvernay-Tardif (des Redmen de McGill) 2016 : David Onyemata (des Bisons du Manitoba)

Il commence à en avoir quelques-uns, des joueurs issus du réseau canadien qui parviennent à convaincre des équipes américaines, ajoute Ghavami. Certains repêchés, d'autres qui signent des contrats. Il y a eu Anthony Auclair, Marc-André Dequoy, oui, mais d'autres aussi dans le reste du Canada.

Autrefois, un exil vers le sud de la frontière était perçu comme une étape nécessaire pour les jeunes footballeurs de la province. Ghavami admet qu’il y a eu une évolution à cet égard.

C’est vrai qu’on entend moins ce discours voulant que la NCAA soit un passage obligé admet-il.

Je fais ce métier-là depuis 2013. Il y a plus d’équipes qui s’intéressent au produit canadien aujourd’hui qu’il y a quelques années à peine. Une citation de :Sasha Ghavami, agent de joueurs

Les clubs de la NFL ne peuvent plus se permettre d’ignorer les talents venus d’ailleurs. Cela explique en partie cette petite révolution. Mais même s’ils observent davantage la vitrine canadienne, encore faut-il qu’il y ait de beaux produits!

Et de bons produits, il y en a effectivement de plus en plus. Macicoia, qui a recruté Lestage pour les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, affirme avoir eu des appels de trois équipes à son sujet.

Les Giants m’ont appelé, Arizona m’a appelé. Il intéressait bien des équipes.

Selon lui, le grand gaillard pourrait surprendre et s’imposer rapidement chez les professionnels. Je pense qu’il pourrait même voir de l’action, et être en uniforme pour quelques secondes très prochainement.

Un nombre record de quatre Canadiens ont été repêchés dans la NFL en 2021 Benjamin St-Juste (Québec)

Josh Palmer (Ontario)

Chuba Hubbard (Alberta)

Jevon Holland (Colombie-Britannique) En 2014 également, quatre joueurs avaient été sélectionnés.

Est-il trop tôt pour parler d’un effet LDT ?

Duvernay-Tardif est l’un des trois seuls joueurs issus du Canada à avoir été repêché par un club de la NFL en 11 ans. La presque totalité des quelque 250 espoirs choisis chaque année sont plutôt sortis des écoles américaines.

Est-ce que Ghavami a remarqué une plus grande curiosité des équipes vers le bassin canadien, depuis la conquête du Super Bowl par Duvernay-Tardif et les Chiefs en 2020?

S’il est trop tôt pour l’affirmer, Ghavami avoue à tout le moins que l’histoire de Laurent Duvernay-Tardif a marqué les esprits chez les recruteurs.

Le succès entraîne le succès. Quand je suis en discussion avec les équipes au sujet des jeunes joueurs, l’exemple de Laurent revient souvent. Maintenant, elles connaissent son parcours. Elles savent d’où il vient.

Laurent Duvernay-Tardif a évolué avec le Phénix du Collège André-Grasset avant de se joindre à l'Université McGill. Photo : Courtoisie Collège André-Grasset

Les exemples des deux protégés de Ghavami, Laurent Duvernay-Tardif et Pier-Olivier Lestage, pourraient inciter des espoirs à poursuivre leur apprentissage au Québec, plutôt que de se rendre aux États-Unis. Mais pour l’agent, l’important est surtout que les jeunes disposent d'options différentes.