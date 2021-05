Abel et Zsombor-Murray qualifiés pour les finales à la Coupe du monde de plongeon

La Lavalloise Abel, 29 ans, a pris le 3e rang (335,40) en demi-finale pour assurer sa place en finale du 3 m. La Chinoise Yiwen Chen a survolé la compétition avec 385,10 points, 40 de plus que l'Américaine Sarah Bacon.

Le parcours de la Montréalaise Pamela Ware s'est arrêté en préliminaires, où elle a pris le 21e rang.

En demi-finale à la tour, Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, a bien fait en se hissant à la 3e position (477,00), derrière le Russe Ruslan Ternovoi (511,95) et le Britannique Thomas Daly (503,35).

Ça faisait un moment que je n'avais pas aussi bien plongé et je crois bien que mon pointage est un record personnel , a confié Zsombor-Murray.

Se tailler une place parmi les cinq premiers à cette compétition internationale où il y a tant de bons plongeurs, ça remet le tout en perspective. Ils sont bons et ça démontre que nous devons l'être aussi pour rivaliser avec eux.

Le Saskatchewanais Rylan Wiens sera aussi de la finale après avoir fini 10e.

En plus des finales au tremplin de 3 m dames et à la tour de 10 m du côté des hommes, on aura droit, mardi, au tour préliminaire au 10 m féminin. Caeli McKay et Meaghan Benfeito, médaillées d'or en synchro dimanche, sont au nombre des inscrites de l'épreuve individuelle.