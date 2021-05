Jake Allen devant le filet du Canadien contre les Maple Leafs

Il avait cédé sa place à Cayden Primeau contre les Sénateurs d'Ottawa samedi soir. Il présente une fiche de 10-10-4 jusqu'ici cette saison, avec une moyenne de buts accordés de 2,58 et un taux d'efficacité de 90,9 %.

Par ailleurs, les trios d'attaquants et les duos en défense sont demeurés identiques au match précédent contre les Sénateurs. Cela signifie que les attaquants Tomas Tatar et Paul Byron, le défenseur Shea Weber, de même que le gardien Carey Price seront absents.

L'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a cependant offert des mises à jour sur l'état de santé de chacun d'entre eux.

Si Price doit recommencer à patiner mardi, l'état de Tatar, de Byron et de Weber doit être réévalué au quotidien. Quant à l'attaquant Brendan Gallagher, qui n'a pas joué depuis le 5 avril contre les Oilers d'Edmonton en raison d'une fracture à une main, il est toujours sur la touche.

Nous espérons qu'il sera prêt à temps pour les séries éliminatoires , a mentionné Ducharme en visioconférence.

Autres gros tests

Le Tricolore disputera trois de ses quatre prochains matchs contre les Maple Leafs, meneurs de la division. Il tentera aussi de venger sa cuisante défaite de 4-1 mercredi dernier.

Ces matchs pourraient avoir un impact sur la course aux séries éliminatoires dans la division, puisque le Canadien n'a que deux points de retard sur les Jets de Winnipeg et le troisième rang.

Nous sommes concentrés sur le match de ce soir (contre les Leafs), mais nous regardons vers le haut du classement, et non derrière nous, a confié l'attaquant Josh Anderson. Les prochains matchs seront cruciaux. Ce soir, il faudra bâtir sur le rythme que nous avons instauré au cours des derniers matchs, et respecter notre plan de match.

Tout est possible. Les six prochains matchs seront déterminants. Nous contrôlons notre destinée, et qui nous souhaitons affronter (au premier tour éliminatoire). Mais il n'y aura pas de match facile, et ça commence dès ce soir , a-t-il ajouté.

Ouellet rétrogradé

Plus tôt lundi, le Canadien a cédé le défenseur Xavier Ouellet au Rocket de Laval, son club-école de la Ligue américaine. Ouellet a écopé de deux minutes de pénalité et présenté un différentiel de -3 en cinq parties cette saison avec le Tricolore.

Le vétéran de 27 ans, choix de 2e tour, 48e au total, par les Red Wings de Détroit en 2011, a aussi inscrit deux buts et une passe en 13 rencontres avec le Rocket.

Xavier Ouellet Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

D'autre part, le Rocket a indiqué que la saison des attaquants Joe Blandisi, Michael Pezzetta et Joël Teasdale est terminée.

Blandisi et Teasdale ont subi des blessures à un genou qui ont nécessité une intervention chirurgicale, tandis que Pezzetta est passé sous le bistouri après avoir subi une fracture au visage dans le match opposant le Rocket aux Senators de Belleville, le 23 avril.

Confortablement installé en tête de la Division canadienne de la Ligue américaine, le Rocket (22-5-2) disputera son prochain match mardi soir contre les Marlies de Toronto au Centre Bell.

Le Rocket sera en quête d'un sixième gain d'affilée.