Mike Weir signe sa première victoire sur le Circuit des champions

L'Ontarien a remis une carte de 68 pour terminer à -10 et devancer par deux coups les Américains John Daly, Tim Petrovic et David Toms, lors de l'événement qui a été réduit à 36 trous en raison de la pluie forte au cours de la semaine.

Weir, qui avait remporté le Tournoi des maîtres en 2003, a terminé le tournoi à -10. Il a raté des occasions pour des oiselets aux 16e et 17e trous, mais ses cinq oiselets plus tôt dans la ronde, en plus de son aigle au 13e, lui ont permis de résister à la remontée de Daly.

Daly a commis un boguey au 18e, ce qui a confirmé la victoire de Weir.

L'autre Canadien à avoir pris le départ dimanche, Stephen Ames, a joué une ronde de 71 pour terminer à égalité au 13e rang à -3.