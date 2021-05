Lewis Hamilton bat Max Verstappen et gagne au Portugal

Si Lewis Hamilton n'a pas obtenu sa 100e pole position, samedi, il s'est rattrapé dimanche en remportant le Grand Prix du Portugal, sur le superbe circuit vallonné de Portimao.

Un dépassement décisif contre Max Verstappen au 11e tour a suffi au champion du monde pour se diriger vers sa deuxième victoire en trois courses.

Verstappen avait pourtant réussi à dépasser le Britannique au septième tour, à la relance de la course après la sortie de piste de Kimi Raikkonen au premier tour (contact avec son coéquipier) qui a provoqué une neutralisation et la sortie de la voiture de sécurité.

Max Verstappen au Portugal Photo : Getty Images / Lars Baron

Après avoir repris son bien au 11e tour, Hamilton a ensuite rattrapé son coéquipier Valtteri Bottas pour le dépasser au 20e tour et prendre la tête.

Le champion du monde a joué de prudence à la toute fin quand son équipe lui a proposé de faire un arrêt rapide à l'approche de l'avant-dernier tour pour mettre des pneus tendres dans le but d'obtenir le point du tour le plus rapide. Il est resté en piste pour assurer.

Cette victoire lui donne un petit avantage de huit points sur Verstappen au classement.

Le Néerlandais avait retrouvé le sourire après la course, lui qui avait eu du mal à digérer sa 3e place en qualification, samedi.

Lance Stroll au Portugal Photo : Getty Images / Lars Baron

La bataille entre les deux pilotes Aston Martin a tourné à l'avantage de Sebastian Vettel.

Parti de la 17e place, Lance Stroll avait grimpé jusqu'au 7e rang à la faveur des arrêts aux puits, mais au terme de son long premier relais, son arrêt au 40e tour l'a fait redescendre au 14e rang.

Il a alors rattrapé et a dépassé son coéquipier au 59e tour pour s'installer en 13e place, mais l'Allemand ne l'a pas lâché et l'a redoublé dans le dernier tour. Une manœuvre pour l'honneur et l'orgueil.

Nicholas Latifi (Williams) a montré du caractère durant l'épreuve qu'il a terminée au 18e rang. Son dépassement sur son coéquipier George Russell au 31e tour n'est pas passé inaperçu.

Au classement des pilotes, Lewis Hamilton est en tête avec 69 points. C'est huit de plus que Max Verstappen. Lando Norris est 3e avec 37 points. Le pilote de l'équipe McLaren a fini 5e, dimanche.

Lance Stroll est 11e avec 5 points. Nicholas Latifi fait partie des sept pilotes qui n'ont pas encore marqué un point.

La prochaine épreuve arrive vite, c'est le Grand Prix d'Espagne dans une semaine.