Naomi Osaka ne fait que passer à Madrid

À un mois à peine des Internationaux de France, à Paris, Osaka a du pain sur la planche, beaucoup moins à l'aise sur la terre battue que sur surface dure.

Karolina Muchova a fait courir et a contré la Japonaise pour avoir une manche et un bris d'avance avant qu'Osaka trouve son rythme­. Dans la deuxième manche, Osaka s'est montrée plus patiente et a accepté de devoir travailler davantage à l'échange.

Mais dans la manche décisive, elle a perdu pied, et Muchova n'a pas laissé passer sa chance, l'emportant 6-4, 3-6 et 6-1 en 1 h 49 min.

Muchova a réussi 29 coups gagnants, deux de plus qu'Osaka, et a gagné la moitié de ses 8 balles de bris dans le match.

Naomi Osaka sans réponse à Madrid Photo : Getty Images / Clive Brunskill

C'était la 10e victoire de la joueuse tchèque de 24 ans face à une adversaire du top 5 mondial, elle qui vient d'entrer dans le top 20.

Avant ce tournoi, Naomi Osaka n'avait plus joué sur terre battue depuis février 2020 en Fed Cup, rebaptisée Coupe Billie Jean King depuis. Elle avait alors été battue par Sara Sorribes sur la terre espagnole de La Manga.

La Canadienne Gabriela Dabrowski est inscrite au tournoi de double de Madrid, et a remporté son premier match.