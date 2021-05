Draisatl et McDavid plongent les Flames en eau chaude

Leon Draisaitl a participé à tous les buts des siens et les Oilers d'Edmonton ont défait les Flames de Calgary 4-1, samedi soir.

Draisaitl, qui est devenu le meilleur pointeur de l'histoire de l'Allemagne plus tôt cette semaine, a connu un troisième match d'au moins quatre aides cette saison.

L'attaquant a maintenant amassé 47 assistances cette saison, ce qui le place à égalité au deuxième rang de la LNH avec l'attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane.

Connor McDavid, le meilleur pointeur de la LNH, a continué sur sa lancée en obtenant un but et deux mentions d'aide pour les Oilers. McDavid a récolté 18 points, dont six buts, à ses sept dernières sorties.

Josh Archibald, Darnell Nurse et Ethan Bear ont aussi fait bouger les cordages pour la formation d'Edmonton, qui a accentué à cinq points son avance sur les Jets de Winnipeg au deuxième rang de la section Nord.

Mike Smith a été efficace dans la victoire des siens, bloquant 28 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Seul Johnny Gaudreau a su déjouer Smith, en deuxième période, mais les Flames n'ont pas réussi à créer l'égalité. Jacob Markstrom a conclu la rencontre avec 25 arrêts.

La troupe de Darryl Sutter n'a pas pu maintenir le rythme du Canadien de Montréal et elle a glissé à huit points du quatrième échelon de la section Nord avec seulement six matchs à disputer.