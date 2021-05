Auston Matthews inscrit deux buts et les Maple Leafs écrasent les Canucks 5-1

Adam Brooks, Alex Galchenyuk et Joe Thornton, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs (33-13-5), qui ont gagné leurs cinq derniers matchs.

Mitch Marner a amassé deux mentions d'aide, tandis que Jack Campbell a réalisé 26 arrêts pour les meneurs de la Division nord.

Matthews a récolté ses 38 buts en seulement 47 rencontres, ratant quatre matchs en raison d'une blessure à un poignet, et il a fait mouche 17 fois à ses 17 derniers matchs.

L'attaquant a inscrit le but de la victoire pour la 12e fois cette saison, un sommet dans la LNH. Il n'est plus qu'à un but gagnant d'égaler le record de la franchise établi par Charlie Conacher.

Tanner Pearson a assuré la réplique pour les Canucks (19-23-3), qui ont pu compter sur 25 arrêts de Thatcher Demko.

Les Canucks avaient battu les Maple Leafs deux fois à leur retour au jeu après l'éclosion de COVID-19 qui a frappé l'équipe, mais ils ont perdu cinq de leurs six matchs suivants. L'équipe a aussi perdu ses quatre dernières rencontres.

Plus tôt dans la journée, les Canucks ont écarté l'ailier droit Jake Virtanen de leur formation, puisqu'il fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle.