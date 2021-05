Pier-Olivier Lestage obtient un contrat avec les Seahawks après le repêchage

Il n’y a pas de mots pour décrire comment je me sens en ce moment, a dit Pier-Olivier Lestage dans un communiqué des Carabins. J’ai de la difficulté à croire ce qui arrive! Toutes les heures investies en valent la peine juste pour ce moment! Je sais que je suis prêt et je veux montrer à tout le monde que j’ai ma place dans cette ligue.

Lestage, un colosse de 1,90 m et 140 kg (6 pi 3 po/310 lb), n'a pu se faire valoir dans le circuit canadien dans les derniers mois, puisque la saison a été annulée en raison de la COVID-19.

Néanmoins, l'athlète de 23 ans s'est rendu aux États-Unis cet hiver afin de susciter l'intérêt des recruteurs américains lors du Tropical Bowl, en Floride, et du College Gridiron Showcase, au Texas.

C’est énorme pour notre équipe de football, a déclaré l’entraîneur-chef des Carabins Marco Iadeluca. Ça prouve aux joueurs canadiens qu’ils peuvent évoluer au sein du circuit U Sports et réaliser leur rêve ultime. On l’a accompagné dans son cheminement et il a travaillé extrêmement fort pour atteindre son objectif. P.-O. nous a beaucoup donné et je suis content qu’il soit récompensé.

L'an dernier, un autre joueur des Carabins, Marc-Antoine Dequoy, avait également signé un contrat dès la fin du repêchage, cette fois avec les Packers. Il n'a toutefois pas réussi à se tailler un poste avec l'équipe et il s'est entendu avec les Alouettes de Montréal en janvier.