Le CF Montréal reste invaincu après un match nul face au Crew de Columbus

Les hommes de Wilfried Nancy ont été blanchis pour la première fois depuis le 1er novembre dernier, malgré 20 tirs tentés en direction du gardien Eloy Room, mais seulement trois cadrés.

Ils ont aussi signé un premier blanchissage depuis le 1er septembre 2020 à Toronto, un exploit rendu possible notamment par le fait que le gardien Clément Diop n'a pas eu à bloquer un seul ballon sur les trois tirs du Crew en sa direction.

Toutefois, ce jeu blanc a failli ne pas se réaliser lorsque Bradley Wright-Phillips a logé le ballon dans un filet grand ouvert, à la 86e minute, à la suite d'une sortie téméraire de Diop. Le juge de lignes a laissé aller la séquence avant de signaler un hors-jeu.

Pour le CF Montréal (1-0-2), il s'agit d'un premier match se soldant par un score de 0-0 depuis le 18 mai 2019, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo.

Le CF Montréal a joué sans les services de Mason Toye, le meilleur buteur de l'équipe avec deux buts cette saison, en raison d'une élongation musculaire à la cuisse gauche.

Puis, à la 55e minute, Zachary Brault-Guillard, l'autre vedette offensive du club jusqu'à maintenant en 2021, a quitté la rencontre après s'être blessé à une jambe. Il a été remplacé par Clément Bayiha.

Par ailleurs, Nancy a fait appel à Amar Sejdic dans un rôle de titulaire en milieu de terrain pour la première fois de la saison, laissant Samuel Piette sur les lignes de côté.

Du côté du Crew, Gyasi Zardes, l'un des piliers offensifs des champions en titre, n'a pas fait le voyage en raison d'une blessure.

Le CF Montréal effectuera sa prochaine sortie samedi prochain alors qu'il affrontera les Whitecaps de Vancouver au Rio Tinto Stadium à Sandy, près de Salt Lake City, où les hommes de Marc Dos Santos jouent leurs rencontres à domicile pendant cette première phase du calendrier régulier.

Aucun tir

On ne sait trop si c'est lié à la plus longue période d'inactivité que leurs adversaires, le Crew avait affronté le FC Monterrey en Ligue des Champions de la Concacaf mercredi, mais on a vu un CF Montréal plus vigoureux que son rival pendant la première moitié du match.

Les premières véritables occasions ont appartenu au CF Montréal. En fait, les seules chances de marquer en première mi-temps sont venues du camp montréalais, qui a tenté 10 tirs vers le filet de Room contre aucun par le Crew.

De ces 10 tirs, seulement deux ont été cadrés et par moments, la troupe montréalaise a semblé manquer de synchronisme dans ses actions en territoire offensif.

Le CF Montréal a continué de dominer la possession du ballon et du territoire en deuxième mi-temps, tout particulièrement à la suite de l'arrivée dans le match d'Ahmed Hamdi et de Lassi Lappalainen, à la 64e minute.

Les équipiers de Wilfried Nancy ont ajouté 10 tirs vers le filet adverse lors de cette deuxième demie, mais seulement un cadré.

