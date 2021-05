Valtteri Bottas coiffe Lewis Hamilton et Max Verstappen au Portugal

Le vent a joué un grand rôle dans cette séance de qualification. Valtteri Bottas avait réalisé un chrono de 1 min 18 s 348/1000 à sa première sortie en Q3. Bon pour la pole, mais il restait une deuxième sortie à faire dans cette ultime partie de la qualification qui dure 12 minutes.

C'est alors que le vent a soufflé plus fort, et les rafales ont compliqué la tâche des pilotes.

On espérait un duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce sera pour une autre fois. On espérait vivre un moment historique avec la 100e pole position du Britannique, ce sera pour une autre fois.

Valtteri Bottas a déjoué les plans de Mercedes-Benz. Photo : Getty Images / Lars Baron

Bottas a conservé son chrono de référence et a obtenu la pole.

Ça fait du bien, a admis Bottas. Les pneus tendres ne sont pas efficaces, et je démarre la course en mi-durs demain, ce qui me permettra d'allonger mon premier relais. Quant à mon plan de match, vous le connaissez. D'abord, réussir mon départ, après, on verra.

Lewis Hamilton a pu au moins se qualifier sur la première ligne devant Max Verstappen, très frustré de la tournure des événements.

Pour l'instant, je ne m'amuse pas sur ce circuit, a laissé tomber le Néerlandais. C'est très glissant, on a du mal à trouver de l'adhérence. En plus le vent nous a joué des tours, et pour finir, dans mon dernier tour, une voiture devant moi m'a gêné.

Max Verstappen a failli partir en tête en queue au virage no 4 dans son premier tour chronométré en Q3. Il a rattrapé de justesse sa monoplace, mais en sortant des limites de la piste (4 roues de l'autre côté des vibreurs). Son temps a été effacé par la direction de course.

Ce qui a ouvert la première ligne de la grille de départ à Mercedes-Benz.

C'est une belle surprise de monopoliser la première ligne, a dit Hamilton. On ne s'y attendait pas. Oui, je suis devant Max, mais je ne suis pas satisfait de ma 2e place, car je me bats pour être devant.

Lance Stroll au Portugal Photo : Getty Images / Lars Baron

Renversement des rôles chez Aston Martin. Cette fois, c'est Sebastian Vettel qui a tiré le meilleur de sa voiture. Il a obtenu le 10e temps après avoir accédé à Q3.

On sent que l'Allemand comprend de mieux en mieux la AMR21, même s'il ne bénéficie pas des nouvelles pièces qu'Aston Martin a apportées au Portugal.

Elles sont réservées à Lance Stroll, et c'est lui qui a raté sa qualification. Il a été éliminé dès Q1 avec une indigne 17e place.

Le Torontois Nicholas Latifi a fini juste derrière, au 18e rang. Il s'est battu avec sa Williams qui réagit très mal ce week-end.