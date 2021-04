Joël Bouchard voyait venir l'annulation des séries dans la Ligue américaine

S’adressant aux journalistes dans un énième point de presse virtuel, Bouchard a insisté sur l’importance du sentiment du devoir accompli, tant pour lui que pour les joueurs qu’il dirige.

Après avoir signalé que les dirigeants d’équipes et les joueurs du circuit étaient au fait du cul-de-sac annoncé depuis déjà plusieurs semaines, il a salué l’indéfectible engagement des siens devant une situation qu’ils ne contrôlaient pas.

On le savait depuis la première journée (de la saison) que la possibilité de ne pas avoir de séries éliminatoires était très élevée à cause de la pandémie. Avec la conjoncture des voyages et la réalité (quotidienne) des joueurs, ce n’est pas viable.

Ce dernier considère tout de même que d’avoir pu disputer une demi-saison de 36 matchs a permis de donner du millage à beaucoup de jeunes . Il croit qu’il a pu leur inculquer certains aspects importants pour améliorer leur rendement sur la patinoire.

Bouchard a dit être en mesure de fournir une évaluation assez juste pour chacun d’entre eux même en l’absence du défi qu’auraient pu offrir les éliminatoires.

J’ai réussi à le faire durant l’année. Il y a des moments où j’ai vraiment challengé les gars. J’ai mis la barre extrêmement haute, soit dans des allers-retours, ou des séquences de deux matchs sur la route. J’ai recréé l’espèce d’environnement de séries. Pour nous, c’était pareil, parce que je l’avais tellement imprégné dans les gars , a souligné celui qui conclut sa troisième saison à la barre de l'équipe.

Avec sept matchs à disputer, le Rocket est déjà presque assuré du titre de la Division canadienne. Quand on lui a mentionné que l’équipe pouvait encore lutter pour le premier rang du classement général, Bouchard a répondu en affirmant qu’il ignorait l’existence même du trophée Frank-Mathers, l'équivalent du trophée des Présidents dans la LNH.

Quant à la possibilité de voir certains joueurs du Rocket être rappelés, au-delà du 17 mai, pour faire partie de l'équipe de réserve du Tricolore, Bouchard a eu vite fait de remettre les choses en perspective.

Cette année, il y a déjà le taxi squad (le groupe de réserve) qui sont un peu les black aces. Marc (Bergervin) et Dom (Ducharme) vont décider ce qu’ils ont à faire. Ils ont quand même un peu plus l’embarras du choix cette année , a indiqué Bouchard.

On a quand même des gars qui ont eu de bonnes performances. Sans nommer de noms, je peux quand même dire qu’il y a un bon groupe dans le taxi squad. Le Canadien a quand même une belle profondeur. Ils sont capables de jouer même avec des blessés , a-t-il renchéri.

Enfin, quand on l’a invité à commenter sa présence en tête d’une liste de candidats pour diriger une équipe de la LNH dès la saison prochaine, Joël Bouchard s’est dit flatté par cette reconnaissance, mais qu’il ne faisait quand même pas d'illusions.

Je mentirais en disant que je ne l’ai pas vu, mes amis me l’ont envoyé par message. Quand une chose comme ça arrive, je pense tout le temps à mes adjoints, à Marco (Marciano), à Daniel (Jacob), parce que c’est une affaire d’équipe cette histoire-là.

Mon but est toujours de me dépasser. Je n’ai jamais reculé face à un défi. Le jour où je n’ai plus de challenge, je vais lâcher le hockey. Je n’ai pas ce côté d’insécurité ou d’ego. Je suis content pour mes chums qui ont du succès dans la LNH. Moi, je veux faire ma job, et si un défi est mis en avant de moi, je vais le prendre.

Une citation de :Joël Bouchard