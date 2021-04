Bell devient le promoteur du Grand Prix F1 du Canada

Le géant des télécommunications affirme que l'investissement apportera la stabilité financière et les investissements supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance à long terme du Grand Prix de formule 1 du Canada .

Le Groupe de course Octane continuera de fonctionner comme entité autonome au sein du groupe d'entreprises Bell pour promouvoir le Grand Prix. François Dumontier et tous les employés d'Octane se joignent à Bell à compter d'aujourd'hui , peut-on lire dans le communiqué.

François Dumontier reste à la tête d'Octane, comme président et chef de la direction, mais n'est plus l'actionnaire unique de cette petite entreprise de 16 personnes (à temps plein).

J'étais seul à porter le poids de l'entreprise sur mes épaules, à prendre les risques financiers, explique François Dumontier à Radio-Canada Sports. J'en ai moins sur les épaules.

Grâce aux actifs de Bell et à son engagement à développer l'événement, l'avenir du Grand Prix du Canada est encore plus radieux. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de poursuivre ma passion de la F1 et de pouvoir créer de nouvelles occasions pour le Grand Prix du Canada avec l'appui d'une entreprise bien établie au Québec et au Canada.

Une citation de :François Dumontier, PDG du Groupe de course Octane