Bell devient le promoteur du Grand Prix du Canada

Le géant des télécommunications affirme que l'investissement apportera la stabilité financière et les investissements supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance à long terme du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

L’on comprend que François Dumontier, promoteur actuel du GP du Canada, sera toujours impliqué dans l’organisation de l’événement.

Le Groupe de course Octane continuera de fonctionner comme entité autonome au sein du groupe d'entreprises Bell pour promouvoir le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Le président et chef de la direction d'Octane, François Dumontier, et tous les employés d'Octane se joignent à Bell à compter d'aujourd'hui , peut-on lire dans le communiqué.

Grâce aux actifs de Bell et à son engagement à développer l'événement, l'avenir de la manche montréalaise du Championnat du monde de Formule 1 est encore plus radieux. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de poursuivre ma passion avec la Formule 1 et de pouvoir créer de nouvelles occasions pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada avec l'appui d'une entreprise bien établie au Québec et au Canada. Une citation de :François Dumontier, PDG du Groupe de course Octane

François Dumontier, PDG du Groupe de course Octane Photo : Société Radio-Canada / André Jacques

Les réseaux de télévision appartenant à Bell Media, donc RDS et TSN, détiennent depuis plusieurs années les droits de diffusion du championnat mondial de Formule 1. L’entente actuelle se termine en 2024.

Bell a tenu à rassurer les détenteurs de billets pour les éditions du GP qui ont été annulées. Les billets seront valides pour la course de 2022 ou seront remboursés.

Mercredi, lors de la confirmation de l’annulation de la course prévue en juin, les différents paliers de gouvernement ont aussi annoncé qu’ils se sont entendus pour que l’événement ait lieu à Montréal jusqu’en 2031. L’entente initiale s’arrêtait en 2029.

Le Grand Prix du Canada est souvent présenté comme un des événements touristiques parmi les plus importants au pays.