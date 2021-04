Les Jaguars choisissent Trevor Lawrence au 1er rang du repêchage de la NFL

Âgé de 21 ans, Trevor Lawrence est attendu avec impatience non seulement à Jacksonville, mais dans l'ensemble du circuit Goodell.

Avec son gabarit imposant de 6 pi 6 po (1,98 m) et sa grande mobilité, il a les atouts physiques pour devenir un joueur d'impact dès sa toute première saison chez les professionnels. Au niveau universitaire, il a remporté le championnat national américain en 2018 et compilé une fiche de 34 victoires contre seulement 2 défaites, toutes deux lors de finales disputées en 2019 et 2020, respectivement.

Le quart-arrière Trevor Lawrence, de l'université Clemson en Caroline du Sud, aux États-Unis, est considéré comme l'espoir le plus prometteur à sa position en près de dix ans au repêchage de la Ligue nationale de football. Photo : Associated Press / John Bazemore

Ce palmarès imposant lui a valu plusieurs éloges et la une du prestigieux magazine Sports Illustrated de mai 2021 lui a même été consacrée, comme elle l'avait été pour Laurent Duvernay-Tardif en décembre 2020.

