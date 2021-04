Le CF Montréal a besoin d'un peu de robustesse

Répondant à une question en anglais, Nancy a utilisé les mots malicious et vicious , qu’on peut traduire littéralement avec malicieux et vicieux. Mais, on peut aussi résumer en disant que l’entraîneur d’origine française souhaite un peu plus de méchanceté de la part de ses joueurs.

Nancy a fait allusion aux deux buts marqués par Nashville.

Nous savions, en partant, qu’il étaient meilleurs que nous sur les centres dans la surface. Individuellement, nous devons être plus vicieux dans notre façon de cogner l’adversaire. Nous devons apprendre ça et être plus agressifs, a dit l’entraîneur en anglais.

Il aurait également souhaité un meilleur contrôle du ballon quand l’équipe était en avance.

J’ai regretté, qu’à partir de la 60e minute contre Nashville, qu’on ait des prises de décisions qui ne soient pas les bonnes, qu’on perde le ballon trop vite, qu’on se précipite dans les centres alors qu’il n’y avait qu’un joueur dans la surface.

On aurait pu mieux gérer le tempo du match.

Ceci dit, le CF Montréal a peut-être laissé filer une avance de deux buts, mais a quand même réussi à arracher un match nul et se retrouve à égalité au premier rang après deux matchs.

Les Montréalais ont aussi marqué six buts en deux matchs, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis la saison 2019.

L’entraîneur ne se dit pas surpris outre mesure. Il trouve que ses joueurs travaillent bien lors des entraînements et adhèrent au concept d’équipe.

Je trouve que l’équipe est beaucoup mieux avec le ballon présentement, ce qui permet aux joueurs de s’exprimer, d’être libérés et d’être prolifiques ai-je envie de dire.

Ils travaillent bien. Ils ont la bonne attitude. Pour l’instant, ça fonctionne, Donc, tant mieux. Il faut profiter de ces moments-là

Se préparer à affronter les champions

Samedi après-midi, le CF va accueillir le Crew de Columbus, une équipe qui en sera à son deuxième match de la semaine, puisque les champions de la MLS ont joué mercredi contre l’équipe mexicaine de Monterrey en Ligue des champions de la CONCACAF.

Les Mexicains ont arraché un match nul de 2-2 grâce à un but dans les arrêts de jeu, dans le premier match de cette série quart de finale aller-retour.

Le Crew a utilisé ses meilleurs joueurs et pourrait leur donner congé en prévision du match décisif de la série mercredi prochain.

Du côté montréalais, on se prépare comme si on devait affronter l’équipe A de Columbus.

C’est sûr que si Zelarayan est là, il va falloir être encore plus agressif sur lui. Mais, il y a d’autres joueurs qui sont très bons comme Santos, comme le petit Diaz, comme Zardes, comme Wright-Phillips.

Les milieux de terrain, Ballou Tabla et Lassi Lappalainen pourraient être disponibles pour le onze montréalais.