Jesperi Kotkaniemi de retour à l'aile

Le changement le plus apparent est le retour à l'aile de Jesperi Kotkaniemi, qui complétait un trio avec Phillip Danault et Josh Anderson.

Malgré les aléas des retours au jeu de joueurs blessés, il y a de bonnes chances que cette unité soit lancée dans le match de vendredi face aux Jets de Winnipeg.

Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, mais il faut regarder un peu de l'autre côté, et voir les confrontations qu'on peut avoir pour peut-être ajuster un peu plus l'alignement, ou la façon qu'on le compose , a expliqué Ducharme.

Ce ne sera pas la première expérience de Kotkaniemi, même si elles se sont toutes révélées d’assez courte durée.

La dernière fois que j'ai joué à l'aile, j'avais un peu plus de temps pour lancer et créer de l’attaque. Quand on joue au centre, il y a plus de responsabilités. J'espère créer des choses demain. Une citation de :Jesperi Kotkaniemi, attaquant du Canadien

Le jeune Finlandais, à l’image de l'équipe, se cherche offensivement depuis plusieurs semaines.

C'est la façon dont il patine. On peut le voir assez tôt dans le match d'habitude. La façon dont il entre dans les confrontations. Tout ça fait que quand il est comme ça, il va avoir la rondelle plus souvent. Il va avoir un peu plus de temps pour faire ses jeux. Un peu plus d'espace pour prendre son lancer. C'est comme ça qu'il a plus de succès. D'être capable de faire ça soir après soir, c'est ce qui est le plus dur et on travaille avec lui là-dessus , a commenté l'entraîneur du Canadien.

Ce que Kotkaniemii résume simplement: Tirer beaucoup et produire de l'attaque.

Trouver le fond du filet

Et si, en ce qui concerne l'équipe, ce n’était pas le nombre de tirs, le problème?

Le nombre de lancers est quand même assez présent. Mais d'avoir un peu plus de trafic en avant, des fois, tu peux marquer parce que le gardien ne voit pas la rondelle, mais surtout, tu peux provoquer un retour qui est plus difficile à contrôler. Ensuite, la sélection de lancers. On en a profité ce matin pour se mettre dans des situations où au lieu de prendre un lancer d'un angle où tu vas avoir une chance sur 1000, d'acheter du temps, de donner du temps aux autres attaquants d'arriver au filet. D'être un peu plus en contrôle de la rondelle, et prendre un 5-10 secondes pour bâtir quelque chose, et obtenir un lancer de meilleure qualité. Il faut être plus décisif dans les chances que nous avons , a élaboré Ducharme.

Si c’est la panne sèche en attaque pour le Tricolore, d’être témoin de la fabuleuse machine offensive que représentent les Maple Leafs ajoute à la souffrance par comparaison.

Les joueurs du Canadien utilisent peu la passe transversale d'un côté à l'autre de la boîte offensive, comme le font si bien Mitch Marner et Auston Matthews.

Il faut en créer de plusieurs manières. Tu ne veux pas devenir trop prévisible. Quand on joue contre les Oilers, on sait ce que McDavid et Draisaitl aiment faire, et on peut dire en général qu'on les a assez bien contrés, donc tu ne peux pas avoir juste une recette , a renchéri le pilote du Canadien.

Coup d’oeil à l’infirmerie

Les statuts de Paul Byron et de Tomas Tatar sont réévalués au jour. Les deux attaquants n’étaient pas sur la patinoire jeudi. Dominique Ducharme ne s'attend pas à ce qu’ils soient disponibles pour les deux prochains matchs, même si ces absences ne devraient pas être de longue durée.

Il y a du positif dans le cas de Carey Price, qui a repris l’exercice jeudi et qui pourrait reprendre l’entraînement sur glace au cours des prochains jours s’il n’y a pas de recul sur les symptômes de sa commotion cérébrale.

L’entraîneur du Canadien n’a pas écarté la possibilité de recourir au service de Cayden Primeau au cours des deux prochains matchs.