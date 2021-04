Pas de séries dans la Ligue américaine de hockey

Il n’y aura que cinq champions de division.

La ligue a laissé aux divisions le soin de choisir de quelle façon elles couronneraient un champion.

Dans quatre divisions (canadienne, nord, atlantique et centrale), ce sera le meneur au classement à l’issue de la campagne, selon le pourcentage de points récoltés par rapport aux matchs joués.

Dans l’autre, la Division pacifique, les équipes s’affronteront entre elles à l’issue de la saison dans un tournoi éliminatoire pour déterminer un champion.

Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir attribuer la Coupe Calder ce printemps, mais sommes reconnaissants d’avoir pu offrir un environnement compétitif sécuritaire à plus de 1000 joueurs et d’avoir pu les aider à se développer , a déclaré le président de la ligue, Scott Howson.

Le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, est largement en tête de la Division canadienne avec 46 points, 15 de plus que son plus proche poursuivant, le Moose du Manitoba. Il reste sept matchs à sa saison, dont six contre les Marlies de Toronto.

Le club-école du CH a indiqué que son entraîneur-chef, Joël Bouchard, discutera de la situation en point de presse vendredi matin.

D'autre part, le bureau des gouverneurs de l'AHL a indiqué que la prochaine saison commencera le 15 octobre 2021 et devrait se terminer le 24 avril 2022.

Les divisions seront remodelées et le calendrier de chacune des équipes sera révélé pendant l'intersaison.