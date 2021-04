Déçu de ne pas courir à Montréal, Lance Stroll se croise les doigts pour 2022

C'est triste de rater cette course pour une deuxième année d'affilée. C'est celle que j'attends le plus au calendrier. Je pense aussi aux amateurs de course, à tout le monde à Montréal , a d'abord évoqué le pilote originaire de Mont-Tremblant en marge du Grand Prix du Portugal qui sera présenté ce week-end à Portimao.

C'est l'une des épreuves les plus enlevantes de la saison. Je ne suis pas le seul à le dire et j'espère simplement qu'elle sera de retour l'an prochain. Une citation de :Lance Stroll, pilote de l'écurie Aston Martin

Stroll se trouve au 10e rang du classement général après deux courses. Il a souligné ce qui le lie à Montréal.

J'adore la configuration de la piste, et toute l'ambiance qui entoure le Grand Prix, les gens, les amateurs de course , a-t-il ajouté.

Il a rappelé au passage qu'il y avait marqué les premiers points de sa carrière en F1 en terminant 9e au volant de sa Williams en juin 2017.

Le pilote de 22 ans a toutefois admis qu'il comprenait les motifs derrière la décision d'annuler l'épreuve présentée traditionnellement au circuit Gilles-Villeneuve.

J'aurais aimé rentrer chez moi, à Montréal, pour y retrouver ma famille, mes proches, mes amis, mais le monde est encore dans une drôle de situation. Et il était préférable de prendre cette décision-là. Le timing n'était pas le bon cette année, mais j'espère que ce le sera l'an prochain , a répété Stroll.

Le pilote québécois est toutefois soulagé que le contrat qui lie la F1 au Canada soit prolongé de deux ans, soit jusqu'en 2031. Ouais, c'est une bonne nouvelle , a-t-il conclu.

Le Grand Prix du Canada, qui devait avoir lieu le 13 juin, sera remplacé au calendrier par le Grand Prix de Turquie, à Istanbul Park, le même week-end.