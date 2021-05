La mission de Bianca St-Georges

La destinée de Bianca St-Georges était loin d'être tracée d'avance. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour joueuse professionnelle de soccer, et encore moins qu'elle ferait partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Jeux olympiques, c'est un rêve que j’ai commencé à avoir à mes débuts avec les équipes canadiennes. Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que c’était possible d’aller aux Olympiques quand j’étais plus jeune. Je n’avais pas d’idole, pas de modèle. On ne parlait pas de ça aux jeunes, surtout pour quelqu’un qui vient de Saint-Félix-de-Valois , reconnaît la joueuse de 23 ans.

C'est grâce à son frère qu'elle a commencé à jouer au soccer. Si elle ne savait pas à ce moment qu'elle en ferait une carrière, elle avait déjà cette intensité qui caractérise encore aujourd'hui son style de jeu.

Je me souviens de mes débuts, à l'âge de 5 ans. C'était mixte. Dès que quelqu'un me dépassait pour partir en échappée, je prenais le chandail et je jetais l'enfant par terre. Il n'était pas question que je les laisse compter. Pendant ce temps, les autres enfants ramassaient des pissenlits , se remémore-t-elle, sourire aux lèvres.

Persévérance, intensité et compétitivité sont probablement les trois termes qui résument le parcours de Bianca St-Georges. À l'âge de 14 ans, elle a choisi de quitter le domicile familial pour une famille d'accueil afin de se développer au Centre national de haute performance (CNHP). Elle est bien consciente qu'elle ne serait pas où elle est aujourd'hui si elle était demeurée à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière.

J’ai été très chanceuse dans mon parcours. Oui, j’ai créé ma chance, mais j’ai aussi eu de bons parents qui m’ont toujours appuyée dans mes décisions. Moi, je voulais partir à 14 ans, je voulais sortir de mon cocon de Saint-Félix-de-Valois. J'étais assez mature et indépendante pour le faire.

Bianca St-Georges, des Red Stars de Chicago Photo : rob gray/isiphotos.com / Rob Gray/ISI Photos

Les succès se sont accumulés. Elle a participé à une première Coupe du monde en 2014 avec l'équipe canadienne des moins de 17 ans. Bev Priestman, l'actuelle entraîneuse de l'équipe sénior, était à la barre de la sélection. Puis, elle a été capitaine de l'équipe qui s'est rendue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016 pour la Coupe du monde U-20. C'est pendant cette période qu'elle est passée d'attaquante à défenseuse.

C'était un entraînement, ils avaient besoin d'une défenseuse latérale. Je me suis dit que c'était ma chance d'avoir ma place, de me prouver, alors je me suis portée volontaire. Je ne suis jamais revenue sur ma décision , raconte-t-elle.

Bianca St-Georges a ensuite connu une brillante carrière dans la NCAA avec l'Université West Virginia, étant même nommée capitaine de l'équipe à sa dernière année.

Mais malgré tous ces efforts, toutes ces réussites, devenir joueuse professionnelle n'était toujours pas dans ses plans.

À ma troisième année universitaire, j’ai eu une rencontre avec mon coach et je lui ai dit que je ne voulais pas jouer pro. Je savais que c’était une possibilité, mais je ne voyais pas le bénéfice. On n'en entendait jamais parler. Ça sert à quoi?

Je suis passée à travers beaucoup de choses, il y a eu un changement en moi. À ma dernière année, je me suis dit que je voulais vivre l'expérience. J’ai décidé de prendre la vie un peu moins au sérieux et d'en profiter , ajoute-t-elle.

La Québécoise a été repêchée en 3e tour, 20e au total, par les Red Stars de Chicago, dans la National Women's Soccer League (NWSL), en 2019. En raison d'une blessure à un genou, elle n'a cependant pas pu jouer à sa première saison professionnelle. En 2020, elle a disputé cinq rencontres comme titulaire à la Coupe Challenge, puis a participé à quatre matchs éliminatoires à l'automne.

En janvier dernier, elle a obtenu une première sélection avec l'équipe nationale sénior pour un camp préparatoire en vue de la Coupe SheBelieves, mais une blessure à un genou est venue freiner son enthousiasme. Elle tentait de ne pas paniquer, mais elle savait très bien que c'était peut-être la fin de son rêve de participer aux Jeux olympiques.

Je savais que mon ménisque était déchiré, mais je ne saurais pas la sévérité tant que le chirurgien n'aurait pas commencé son travail. Je ne voulais pas me faire de faux scénarios. Heureusement, ce fut la "petite" opération. Je pouvais continuer à rêver aux Jeux olympiques.

Bianca St-Georges, joueuse des Red Stars de Chicago Photo : daniel bartel/isiphotos.com / DANIEL BARTEL/ISI Photos

À la suite de son opération subie au début du mois de mars, Bianca St-Georges a rapidement commencé sa rééducation. Il était cependant hors de question de brusquer son retour.

C’est ma troisième blessure à un genou. Je me suis fait opérer pour la même chose, à l’autre genou, deux fois. Revenir au jeu, c’était l’enfer. Ç’a tellement pris de temps. Ç’a pris un an et demi avant de revenir et c’était supposé d’être juste quelques mois , se souvient-elle.

Dès le début du processus, les Red Stars de Chicago et l'équipe canadienne ont été en constante communication avec elle. Elle ne cache pas que ç'a été un élément de motivation supplémentaire pour elle. Elle a compris que les dirigeants des Red Stars et de l'équipe canadienne croyaient en son potentiel.

J’ai eu une conversation avec Bev Prietman, l'entraîneuse de l'équipe canadienne. Je suis quand même chanceuse parce que je l’ai eue comme coach en U-17. Elle connaît mon caractère. Elle sait quel genre de joueuse je suis. Elle m'a dit : "Ne t'inquiète pas concernant ta place avec le Canada. Tu vas revenir, prends ton temps. Nous voulons que tu sois en santé et le plus important, ce sont les Olympiques". Elle m'a rassurée.

Elle est maintenant prête à renouer avec la compétition et elle était justement de retour sur le banc des Red Stars pour le match de mercredi, contre Kansas City.

En devenant joueuse professionnelle, Bianca St-Georges s'est donné pour mission de faire une différence dans la vie des jeunes joueuses de soccer, particulièrement au Québec.

Je veux qu'elles commencent à rêver et qu’elles n’abandonnent pas, dit-elle. Je veux démontrer aux jeunes que c'est possible. C'est plus gros que moi. Je veux les inspirer, j'ai l'impression que je vis ce rêve pour tous ces jeunes.

Elle veut devenir ce modèle qu'elle n'a jamais eu.

St-Georges, Viens et Carle sélectionnées

Bev Priestman disait vrai. Même si elle n'a pas joué depuis plusieurs mois, Bianca St-Georges fait partie des joueuses sélectionnées qui participeront à un camp préparatoire en Espagne en prévision des Jeux olympiques de Tokyo.

Les Québécoises Évelyne Viens et Gabrielle Carle, ainsi que les Franco-Ontariennes Cloé Lacasse et Vanessa Gilles seront aussi de cette équipe qui affrontera la République tchèque le 11 juin et le Brésil, le 14 juin.

