Vaccination des athlètes : des fédérations s'impatientent

Si la plupart des Canadiens vont recevoir au moins une dose du vaccin d’ici la fête du Canada, pourquoi est-ce que l’on ne pourrait prioriser les athlètes, mais aussi le personnel autour d’eux qui vont se retrouver dans une situation à risque , a dit à nos collègues de CBC Sports le chef de la direction à Athlétisme Canada, David Bedford.

Nous ne demandons pas quelque chose d’exceptionnel, même le Kenya a vacciné ses athlètes, a-t-il ajouté. J’aimerais voir notre gouvernement affirmer clairement que c’est dans l’intérêt national, que ces athlètes vont représenter le pays et que c’est important que l’on s’assure qu’ils ne courent aucun risque.

Mardi, l’Australie et la France ont annoncé qu’ils allaient vacciner leurs délégations olympiques en priorité et la Corée du Sud en a fait de même jeudi. Plusieurs autres pays ont emboîté le pas.

Ça commence à devenir urgent parce que le temps avance, a souligné le directeur haute performance à Natation Canada, John Atkinson. En tant que nation, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner aux athlètes qui représentent notre pays l’expérience la plus sécuritaire possible.

Lui aussi interpelle le gouvernement et le Comité olympique canadien (COC) pour que les membres de la délégation soient vaccinés le plus rapidement possible.

Ce n’est plus la même situation qu’au tout début de la pandémie, croit Atkinson. Maintenant, il y a des variants et nous devons tout faire pour nous assurer que tous les membres d’Équipe Canada restent en santé.

Le ministre et le COC sont confiants

Questionné à plusieurs reprises sur ce sujet depuis le début de la pandémie, le COC n’a jamais changé sa position sur la vaccination des athlètes.

Nous pensons toujours que les travailleurs essentiels et les gens les plus vulnérables doivent recevoir le vaccin en priorité, a déclaré le chef de la direction du COC, David Shoemaker. Avec la hausse des vaccins disponibles au Canada, nous sommes optimistes et croyons que les athlètes pourront y avoir accès avant leur départ pour Tokyo.

Mercredi, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a tenu le même discours.

Les provinces et territoires sont responsables de la vaccination, alors que le fédéral est responsable de l’approvisionnement, a rappelé le ministre. Je pense que, dans la mesure où il y a de plus en plus de vaccin, que le Québec croit pouvoir vacciner tout le monde d’ici la fin du mois de juin, c’est un problème qui va se régler de lui-même.

Le ministre ajoute toutefois que le fédéral reste à l’affût et qu’il ne voudrait pas que la question de la vaccination empêche nos athlètes de pouvoir participer aux Jeux olympiques.

