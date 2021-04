Les Oilers battent les Jets et les devancent par trois points

Le défenseur Tyson Barrie a ouvert le pointage en avantage numérique, en déjouant Connor Hellebuyck à mi-chemin en première.

Blake Wheeler a ensuite ramené les deux équipes à la case départ en début de deuxième période. Le capitaine des Jets a trouvé le fond du filet pour la 11e fois de la saison.

Ryan Nugent-Hopkins a redonné l'avance aux siens en inscrivant le deuxième but des Oilers à 5 contre 4.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Leon Draisaitl a enfoncé le dernier clou en marquant dans un filet désert. Il s'agissait déjà du 24e but de l'Allemand de 25 ans.

Dans la victoire, Connor McDavid a récolté une passe sur chacun des trois buts des Albertains. Nugent-Hopkins et Barrie ont quant à eux terminé leur soirée de travail avec une récolte d'un but et une passe chacun.

Mikko Koskinen a réalisé 29 arrêts pour récolter sa 11e victoire de la saison. Connor Hellebuyck a arrêté 24 des 26 lancers dirigés vers lui.

Le prochain match des Jets est prévu vendredi soir contre le Canadien alors que les Oilers auront rendez-vous dès jeudi avec leurs rivaux albertains, les Flames.