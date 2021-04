Avance de deux buts pour les Maple Leafs après une période

Les Torontois ont pris les devants rapidement en première période. William Nylander a trouvé le fond du filet, moins de deux minutes après la mise au jeu initiale. Le but est survenu alors que les Leafs jouaient avec un homme en plus, après une pénalité décernée à Tyler Toffoli. Il s'agit d'un 15e but pour Nylander cette saison.

À mi-chemin en première, Auston Matthews a doublé l'avance des siens en marquant son 35e filet de la campagne. Un sommet chez les buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Devant le filet, Jake Allen fait face à Jack Campbell. Ce dernier a été impeccable après une période en stoppant les 11 tirs dirigés vers lui.

Michael Frolik est de retour dans la formation du Tricolore ce soir, en remplacement de Tomas Tatar. Il s'agit du troisième match de Frolik avec le Bleu-blanc-rouge.

Cole Caufield joue quant à lui son premier match au Centre Bell.

Rappelons que l'organisation a annoncé un peu plus tôt mercredi que l'attaquant Jonathan Drouin s'absentera pour une durée indéterminée pour des raisons personnelles. La date de son retour au jeu n'est toujours pas confirmée.

La prochaine rencontre du Canadien est prévue vendredi à 19 h alors que les Jets de Winnipeg seront de passage au Centre Bell.