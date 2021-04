Le bonheur tout simple de bouger

On l’a répété à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais l’activité physique fait du bien à l’âme. Ce l’était d’autant plus pour ces élèves qui ont été coupés de plusieurs choses qui les rendent heureux au cours des derniers mois et pour qui ce défi était une bouffée d’air frais, au propre comme au figuré.

Depuis 38 ans maintenant, le Défi sportif AlterGo s’efforce de mettre en valeur les capacités et les talents des personnes ayant une limitation fonctionnelle .

L’événement de cette année devait réunir 8000 athlètes provenant de 20 pays différents pendant 10 jours de compétition. Bien sûr, avec la pandémie, c’était impossible.

L’an dernier, les activités ont été entièrement virtuelles. Le défi du Défi cette année a été de trouver une formule hybride pour sortir les jeunes et les rassembler autour d’un même objectif : bouger et avoir du plaisir.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, avec quelques participants du Défi AlterGo de l'école Leblanc à Laval. Photo : Radio-Canada / Josie-Anne Taillon

Chaque école doit organiser son propre événement et les organisateurs du Défi vont à leur rencontre. Musique, encouragements et animation ajoutent à l’expérience, dans le respect des mesures sanitaires.

D’encourager les gens en vrai, ça nous manquait, admet le porte-parole du Défi sportif AlterGo depuis 20 ans, Jean-Marie Lapointe. Quand je viens me plonger dans le défi pour une semaine, je surfe là-dessus pour le reste de l’année, c’est ce que ça représente pour moi, imaginez pour les jeunes.

C’est peut-être la plus belle semaine de leur année, ce n’est pas rare de les voir arriver en septembre et qu’ils demandent : "c’est quand le défi sportif?".

Faire un tour de piste à son rythme, sans calculer, sans médaille, pour le simple plaisir de bouger et d’atteindre un objectif.

Karina, une des participantes au Défi AlterGo depuis 2015, l’exprime bien. Je veux donner tout ce que j’ai. J’aime beaucoup courir, mais je ne suis pas une grande sportive, l’important c’est d’être là pour le plaisir et s’amuser.

Cécilia Chan, une participante au Défi sportif AlterGo. Photo : Radio-Canada / Josie-Anne Taillon

Une autre athlète, Cécilia, souligne qu’elle aime la natation.

Qu’est-ce que tu aimes dans la natation?

Après plusieurs secondes de réflexion, elle répond : l’eau .

On ne pourrait mieux résumer.

Célébrer la différence

Le Défi sportif AlterGo a aussi la mission de changer la perception de la société à l’égard des personnes handicapées.

Une participante au Défi sportif AlterGo Photo : Radio-Canada / Josie-Anne Taillon

En 20 ans, Jean-Marie Lapointe a vu une évolution. Au-delà du nombre de participants qui a augmenté, il constate aussi qu’il y a plus de spectateurs et qu’il y a plus de bénévoles (lors des éditions précédant la pandémie). Pour lui, c’est un indice que le regard que l’on porte sur les gens ayant des limitations fonctionnelles progresse.

Je pense que l’on est rendu à accepter cette différence-là et à l’encourager. Ce qu’il faut maintenant, en plus de la célébrer, on doit avoir des actions concrètes dans les écoles, dans les milieux de travail et dans la société en général. La différence, faut pas juste la montrer du doigt, il faut l’accueillir, l’embrasser et l’applaudir c’est là qu’on est rendu dans notre société. Une citation de :Jean-Marie Lapointe, porte-parole du Défi sportif AlterGo

Les organisateurs espèrent pouvoir rassembler à nouveau tout ce beau monde au Centre Claude-Robillard l’an prochain pour retrouver la formule habituelle des compétitions.

Force est de constater que la formule hybride a rendu heureux les participants, mais aussi tous ceux qui assistaient à leur petit exploit.