Gerard Gallant à la tête d'Équipe Canada au Championnat du monde

Dans un communiqué publié mercredi, Hockey Canada annonce également que l’équipe d’entraîneurs sera complétée par les adjoints Mike Kelly et André Tourigny.

Natif de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, Gallant était entraîneur adjoint avec Équipe Canada lors de la conquête du Championnat du monde de 2007 et de la récolte d’une médaille d’argent en 2017.

Au cours de sa carrière de près de deux décennies dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il s’est retrouvé aux commandes des Blue Jackets de Columbus (2004-2006), des Panthers de la Floride (2014-2017) et des Golden Knights de Vegas (2017-2020).

Il a gagné le trophée Jack-Adams remis au meilleur entraîneur de la LNH au terme de la saison 2017-2018, lorsqu’il a mené les Golden Knights à la finale de la Coupe Stanley à leur toute première campagne.

Équipe Canada a remporté 26 médailles d’or au mondial, mais la dernière conquête remonte à 2016.

Le président et chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, s’est dit heureux de pouvoir miser sur l’expérience d’un tel trio d’entraîneurs en Lettonie.

Gerard et Mike ont travaillé ensemble dans la LNH et au niveau junior, et ils savent ce qu’il faut faire pour être concurrentiel et pour gagner. André vient compléter l’équipe avec son impressionnant parcours d’entraîneur et sa récente expérience au Championnat mondial junior , a-t-il déclaré.

Mike Kelly a mené Équipe Canada à la médaille d’or au mondial des moins de 18 ans en 2003. Il occupait aussi un rôle d’adjoint lors des trois précédents mondiaux juniors.

Il a été l’adjoint de Gerard Gallant derrière le banc des Panthers et des Golden Knights.

André Tourigny, pour sa part, a mené Équipe Canada junior à la médaille d’argent en 2021.

Le premier match du Canada est prévu le 21 mai contre l’équipe hôtesse.