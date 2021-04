Rugby Canada n’a pas protégé ses athlètes, estiment 37 joueuses

Le processus mis en place par la Fédération canadienne de rugby n’a pas protégé les athlètes et n’a pas reconnu les abus et le harcèlement dont estiment avoir été victimes 37 anciennes et actuelles joueuses du programme national de rugby à 7.

C’est ce que dénoncent ces joueuses mercredi dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, deux jours après l’annonce du départ de l’entraîneur de l’équipe nationale féminine, John Tait, à la suite d’une enquête menée cet hiver par une firme spécialisée en ressources humaines.

Les enquêteurs ont récolté les témoignages de 37 athlètes. Ils ont conclu que le comportement adopté par Tait ne se qualifiait pas comme étant du harcèlement, selon la définition de la fédération. Les deux parties ont toutefois décidé qu’il était préférable que Tait quitte l'équipe.

Nous avons suivi les procédures stipulées dans la politique de Rugby Canada, qui a été mise en place en 2013, écrivent les 37 joueuses dans un communiqué. Nous estimons que le processus ne nous a pas protégées et n’a pas reconnu les abus et le harcèlement dont nous croyons avoir été victimes. Rugby Canada a depuis changé sa politique de 2013.

Les joueuses réclament des changements significatifs et estiment qu’il existe une culture de peur et du silence dans le sport lorsque les athlètes sont victimes de violence psychologique, d’intimidation et de harcèlement.

Elles ajoutent que les athlètes ne devraient jamais éprouver d’anxiété extrême, de dépression, de racisme, de troubles de l’alimentation de faible estime de soi ou encore de maladie mentale dans le cadre de leur participation à un sport, peu importe le niveau .

Il incombe à Rugby Canada de s’assurer qu’ils comprennent nos expériences et tracent la voie vers un environnement d’entraînement positif et respectueux, poursuit le communiqué. Nous avons l’intention de prendre part à la discussion pour que des changements positifs soient mis en œuvre dans notre sport. Rugby Canada nous a assurées que l’évaluation indépendante commencera immédiatement et nous avons hâte de travailler avec eux.

Les joueuses qui ont déposé une plainte formelle à l’origine de la démarche représentent 55 % des athlètes actuelles et anciennes qui ont participé au programme d’entraînement centralisé de l’équipe senior féminine à 7.

Leur communiqué stipule que d’autres athlètes partagent les plaintes formulées par le groupe, mais qu’elles ont choisi de ne pas participer au processus pour des raisons personnelles.

La dépêche se conclut de la sorte :