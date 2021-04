Le Grand Prix du Canada est annulé

L’information, d'abord rapportée par La Presse et le magazine spécialisé Pole Position, a été confirmée par Radio-Canada mercredi matin.

L'annonce sera officiellement faite vers 11 h 30 par les gouvernements et les promoteurs de la F1 lors d'une conférence de presse à laquelle prendront part la ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le promoteur du Grand Prix François Dumontier.

Les parties se sont toutefois entendues sur le prolongement de la tenue de l’événement dans la métropole pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2031. L'entente initiale venait à terme en 2029.

L’incertitude plainait depuis des mois sur le sort de cet événement, notamment en raison d’un désaccord persistant entre la santé publique de Montréal et celle du Québec sur les risques de tenir la course dans un contexte de pandémie.

La santé publique de Montréal y était opposée en raison de la troisième vague de COVID-19 et ses variants qui déferlent sur la province.

Moins catégorique, la santé publique du Québec pensait qu'il était possible de préserver la tenue de la course sans public et dans le respect du protocole sanitaire prévu par la formule 1.

Fin mars, en entrevue à Radio-Canada, François Dumontier, président du Grand Prix du Canada laissait entendre que l’on s’acheminait vers une annulation.

Pour M. Dumontier, un grand prix à huis clos n'avait pas de sens, car pas de public, pas de revenus de billetterie et quand même des factures à payer.