Le Real Madrid et Chelsea font match nul 1-1 en demi-finale de Ligue des champions

Benzema, auteur de son sixième but cette saison en Ligue des champions, a rejoint une légende du Real Madrid, Raul, au classement des buteurs historiques de la compétition.

En plus de permettre à son équipe d'égaliser, la superbe reprise de volée exécutée par l'attaquant français a permis à Karim Benzema de devenir le quatrième buteur de l'histoire de la Ligue des champions (depuis la saison 1992-1993) à égalité avec l'Espagnol Raul (71 buts).

Benzema n'est plus qu'à deux longueurs du podium et du Polonais Robert Lewandoswki (73 buts), éliminé de la compétition avec le Bayern Munich par le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Devant lui, Cristiano Ronaldo (1er, 134) et Lionel Messi (2e, 120) demeurent inatteignables.

Un match à l'avantage de Chelsea

Les Anglais de Chelsea, dirigés par Thomas Tuchel, ont réussi à malmener le Real Madrid de Zinedine Zidane une bonne partie du match, notamment en première mi-temps.

Une première occasion dangereuse s'est présentée à Timo Werner, de Chelsea, qui a vu sa frappe être repoussée par le portier Thibault Courtois à la 10e minute suite à une belle remise de la tête de Christian Pulisic. Ce dernier a pris les choses en main moins de cinq minutes plus tard en déjouant le gardien belge du Real Madrid pour donner l'avance 1-0 à son équipe.

Le menace offensive madrilène s'est articulée autour d'un joueur: Karim Benzema. Avant d'égaliser par un geste technique remarquable, il avait précédemment touché le poteau d'une puissante frappe du pied gauche, à la 23e minute.

La deuxième demie, moins animée, a permis à l'équipe londonienne de gérer le rythme du match et de se contenter du match nul, à l'avantage de Chelsea grâce à la règle du but marqué à l'extérieur. La partie, disputée sous une pluie battante, était présentée au stade Alfredo-Di-Stefano, domicile du Real Madrid.

Je pense qu'on a démarré le match vraiment, vraiment bien. On aurait mérité de remporter cette première période selon moi. On a eu beaucoup d'occasions ou de demi-occasions, mais on a manqué de précision , a déclaré l'entraîneur de Chelsea après la rencontre.

L'entraîneur du club de Chelsea, l'Allemand Thomas Tuchel. Photo : AFP / ANDY RAIN

Le match retour sera disputé au stade de Stamford Bridge mercredi prochain. Les deux équipes gardent espoir de se qualifier pour la finale, qui sera présentée le 29 mai au stade Atatürk d'Istanbul. Le Real Madrid devra absolument obtenir un résultat favorable pour obtenir son billet pour la finale.

La partie d'aujourd'hui, qui opposait deux des équipes associées au controversé projet de Super Ligue, était la première des deux demi-finales de la Ligue des champions. Demain, le Paris Saint-Germain et Manchester City s'affronteront à leur tour au Parc des Princes, à Paris.

