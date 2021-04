Leylah Annie Fernandez éliminée à Madrid

Konjuh, qui a occupé le 20e échelon du classement mondial en 2017 avant de glisser jusqu'à sa position actuelle de 205e, a remporté la manche initiale grâce à une remontée spectaculaire.

La Croate, qui est âgée de 23 ans, a d'abord prolongé la manche en brisant le service de Fernandez, quand celle-ci menait 5-3.

Puis, au bris d'égalité, Fernandez menait 6-3, mais n'a jamais pu conclure, alors que Konjuh a sauvé cinq balles de manches, dont trois d'affilée.

Nullement abattue, Fernandez, 72e joueuse au monde, est revenue en force lors de la deuxième manche, qu'elle a gagnée en un peu plus de 30 minutes.

Lors de cette deuxième manche, Fernandez a réalisé deux bris de service en trois tentatives et a sauvé les quatre balles de bris auxquelles elle a fait face.

La Québécoise a mal entamé la manche décisive, concédant les trois premiers jeux. Elle n’a jamais réussi à combler ce déficit.

Les deux joueuses ont présenté des statistiques semblables et plus ou moins reluisantes au service. Fernandez a inscrit quatre as et commis 11 double fautes, comparativement à cinq as et 13 double fautes pour Konjuh.

Fernandez a affiché un taux de réussite de 63 pour cent de ses premières balles, contre 64 pour cent pour Konjuh, et a gagné 63,2 pour cent des points après avoir réussi son premier service, comparativement à 63 pour cent pour Konjuh.

Fernandez a réalisé six bris de service en 12 tentatives alors que Konjuh en a obtenu cinq, en 15 opportunités.