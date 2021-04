Ceux qui ne connaissent pas l’histoire sont condamnés à la revivre, dit un vieil adage plein de sagesse. Or, à lire et entendre ce qui se dit et s’écrit dans les médias et sur les réseaux sociaux par les temps qui courent, beaucoup de gens ne semblent pas connaître l’histoire du Canadien.

En février dernier, la nomination de Dominique Ducharme au poste d’entraîneur en chef du Tricolore avait soulevé un fort vent d’optimisme, tant parmi les partisans que les observateurs.

Et pour cause!

C’était la première fois en 20 ans (depuis Michel Therrien, en 2000-2001) que le CH confiait son banc à un jeune entraîneur québécois développé au sein de l’organisation. Sans compter le fait qu'en 112 ans d’histoire, jamais un entraîneur recrue ne s’était façonné un curriculum vitae aussi riche avant d’hériter de l’équipe.

Ducharme, rappelons-le, a accepté un poste d’entraîneur adjoint après avoir remporté une Coupe Memorial en 2013 et après avoir décroché une médaille d’argent en 2017 et une d’or en 2018 au Championnat mondial junior. De Halifax à Drummondville, toutes les organisations qu’il avait dirigées étaient méticuleusement structurées et dominantes.

Comme il s’agit du thème de cette chronique, profitons-en pour rafraîchir les mémoires avec cette petite parenthèse. Ça peut sembler facile de remporter le mondial junior quand nous sommes assis dans nos salons dans le temps des Fêtes. Mais le fait demeure, quand l’équipe dirigée par Ducharme avait remporté le titre en 2018, une seule équipe canadienne avait réalisé cet exploit lors des huit années précédentes.

Tout cela pour dire que c’est un entraîneur extrêmement compétent qui a pris les commandes de l’équipe il y a quelques mois.

Ducharme a toutefois été lancé dans la mêlée dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que son directeur général est lui-même sur la corde raide, on lui a accolé l’étiquette nauséabonde d’entraîneur par intérim, le laissant ainsi à la merci des vétérans qui habitent le vestiaire.

Ensuite, et c’était souligné dans tous les articles annonçant sa nomination, Ducharme recevait le mandat de modifier la structure de jeu de l’équipe dans le cadre d’un calendrier extrêmement compressé qui limitait le nombre d’entraînements de qualité. Cette situation s’est aggravée davantage quand un cas de COVID-19 a paralysé les activités du Canadien pendant une semaine, forçant ainsi la LNH à concocter un horaire de 19 matchs en 32 jours pour conclure le calendrier.

Pour ajouter à ce portrait peu reluisant, Ducharme n’a même plus le loisir de concocter la formation de son choix depuis quelque temps parce que le CH est aux prises avec une avalanche de blessures et, surtout, avec de byzantines contraintes de plafond salarial.

Vendredi et samedi dernier, l’entraîneur n’a même pas pu compter sur 12 attaquants pour disputer des rencontres importantes contre les Flames de Calgary. Et lundi après-midi, quelques heures avant un match dont l’issue menaçait de faire basculer la saison de l’équipe, il ne savait pas s’il allait pouvoir miser sur 12 attaquants. Il ignorait si trois de ses attaquants partants (Drouin, Byron et Tatar) allaient pouvoir jouer. Et son cinquième défenseur, Alexander Romanov, avait été placé en exil dans l’équipe de réserve parce que c’était la seule option dont disposait l’organisation pour économiser un salaire.

Il reste neuf matchs à jouer pour préparer l’équipe en vue des séries. Mais l’entraîneur ne pourra pas vraiment préparer son club ni miser sur la formation la plus performante possible en raison du stupide jeu de chaise musicale que dicte le plafond salarial.

C’est rocambolesque et surréaliste comme situation. En relisant attentivement les quatre paragraphes précédents, on a presque l’impression d’entendre le thème musical du défunt Benny Hill Show.

Dans l’esprit de bien des gens, toutes ces considérations semblent toutefois bien lointaines. Incroyablement, ce qui agace un important pourcentage de partisans, ainsi que plusieurs hommes de hockey expérimentés qui me l’ont confié, c’est le fait que Ducharme s’exprime sur un ton monocorde et qu’il soit un brin terne quand il tient ses points de presse.

Le fait qu’il doive jongler en coulisses pour faire son travail n’est pas suffisant! Il faudrait aussi qu’il le fasse devant les caméras pour distraire la galerie.

En tant que société, sommes-nous devenus aussi superficiels que cela?

À quoi les points de presse de Scotty Bowman ou de Jacques Lemaire auraient-ils ressemblé, croyez-vous, s’ils avaient été retransmis en direct tous les jours? Aussi, à moins d’erreur, il n’y a pas eu beaucoup de flamboyants tribuns à la barre de l’équipe au cours des 20 dernières années. Les insomniaques pourraient facilement régler leur problème en écoutant, par exemple, d'anciens points de presse de Jacques Martin ou de Bob Gainey.

Je blague, bien sûr. Cela dit, ce n’est pas parce que Dominique Ducharme ne perce pas l’écran lorsqu’il répond aux questions des journalistes qu’il n’est pas un bon entraîneur. Son job consiste à tisser des liens et une relation de confiance solides avec ses joueurs. Pas à jouer les meneuses de claque.

Il y a quelques années, les dirigeants de Hockey Canada hésitaient à confier l’équipe nationale junior à Ducharme parce qu’il n’avait pas soulevé les membres du comité de sélection de leur chaise durant son entrevue. Quand un dirigeant de HC avait fait part de cette ambivalence à un vétéran entraîneur québécois, ce dernier s’était vivement porté à la défense de Ducharme.

Êtes-vous malades? Laissez-faire la maudite entrevue et regardez ce que ce gars-là fait avec ses équipes. Il est prêt à diriger Équipe Canada. Je connais le programme et je le sais. Donnez-lui l’équipe et vous ne le regretterez pas.

Ils ne l’ont effectivement jamais regretté.

Il est vrai que la fiche de l’équipe n’est pas reluisante (12-12-5) depuis que Ducharme a pris la relève de Claude Julien. Mais il faudrait faire preuve d’aveuglement volontaire pour ignorer le fait que le CH était auparavant dirigé par un entraîneur très expérimenté et qu’il piquait déjà du nez quand on a procédé à un changement. Sans oublier les circonstances difficiles avec lesquelles le nouvel entraîneur doit composer.

Personnellement, compte tenu de la tempête dans laquelle il a été plongé, je trouve rassurant que Ducharme projette un tel calme et fasse preuve d’une telle franchise, jour après jour. Auprès des joueurs, cette façon de dire les choses comme elles sont lui a d’ailleurs valu une tonne de crédibilité, dans un monde où les menteurs et les raconteurs de balivernes sont si nombreux.

Dominique Ducharme est en poste depuis à peine deux mois. La saison n’est pas terminée. Les séries éliminatoires n’ont pas encore eu lieu. Mais incroyablement, on entend déjà des gens spéculer sur l’identité de l’entraîneur qui lui succédera la saison prochaine.

Certains font la promotion de Bob Hartley dont l’équipe actuelle, l’Avangard d’Omsk, n’est plus qu’à un cheveu de la conquête de la Coupe Gagarine dans la KHL.

À en juger par l’annonce très médiatisée, lundi, de son association avec un agent chargé de le représenter auprès d’organisations de la LNH, Patrick Roy manoeuvre pour que son nom reste bien présent dans l’actualité.

Aussi, la finesse des analyses de Guy Boucher sur les ondes de RDS séduit de plus en plus d’amateurs qui se disent : Me semble que ce gars-là ferait un bon job avec le Canadien.

En voyant ce qui est en train de se passer, il n’y a qu’un pas à franchir pour conclure qu’une histoire à laquelle nous avons assisté à maintes reprises est en train de se réécrire, et que ce ne serait pas nécessairement bon pour l’organisation.

De Jacques Lemaire à Pat Burns, en passant par Alain Vigneault, Michel Therrien et Claude Julien, le Canadien a souvent servi de rapide tremplin à des entraîneurs débutants qui ont ensuite enrichi d’autres organisations pendant de longues années.

Lemaire et Burns ont remporté la Coupe au New Jersey. Vigneault et Therrien ont participé à des finales avec Vancouver et Pittsburgh. Julien a soulevé la coupe avec les Bruins. Et parmi ces derniers, à part Lemaire, aucun n’avait un C. V. aussi bien rempli que celui de Ducharme à son arrivée avec le Tricolore. Dominique Ducharme mérite plus de respect et de discernement que cela. Il ne jouit déjà pas d’une marge de manoeuvre normale pour exercer son métier.

Peut-on au moins le laisser travailler en paix?