Grand Prix du Canada : une annonce cette semaine?

Interrogé à ce sujet lundi, le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a répété que les négociations se poursuivent avec les gens de la F1.

Je pense qu'on va être capable de faire des annonces cette semaine , a-t-il déclaré dans le cadre d'une conférence de presse concernant le soutien aux PME.

Questionné à savoir si l’on peut s'attendre à une annonce positive, le ministre s'est contenté de répondre qu'il est un optimiste de nature .

Plus tôt ce mois-ci, la santé publique de Montréal a émis un avis défavorable à la tenue de l'événement en raison des risques de propagation du coronavirus. Depuis, le flou persiste dans ce dossier.

L'édition 2021 du Grand Prix du Canada a été remise en question lorsque la formule 1 et le promoteur de l'événement ont demandé une compensation financière d'environ 6 millions de dollars pour les pertes occasionnées par la tenue de l'événement à huis clos. La F1 a même prévu une course de remplacement en Turquie le même week-end dans l'éventualité où Montréal passe la main.

C'est un événement touristique d'une importance primordiale pour le Québec et même au Canada, a encore dit M. Fitzgibbon. C'est le plus gros événement touristique au Canada.

Il y a des enjeux sanitaires auxquels nous sommes tous conscients, autant la Ville de Montréal, la santé publique à Québec ou Ottawa. On essaie de composer avec ça.

Même présenté à huis clos, le Grand Prix entraînerait l'entrée au pays de centaines de membres des équipes et de la F1, qui n'auraient pas eu le temps de se soumettre à une quarantaine puisque le championnat tient une course le week-end précédent à Bakou, en Azerbaïdjan.

La formule 1 propose une bulle sanitaire pour les membres des écuries. On aurait recours à des hôtels exclusifs et à des transports privés. De plus, les 1300 personnes liées directement à la F1 seraient soumises à des tests réguliers.

Toutefois, la présence d'environ un millier de bénévoles à l'extérieur de cette bulle, mais en contact fréquent avec les participants à la course, représenterait un problème.

Le Grand Prix du Canada a été annulé en 2020 dans la foulée de la pandémie de COVID-19.