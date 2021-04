Tour du chapeau pour Connor McDavid, victoire facile des Oilers face aux Jets

Avec 3 buts et 1 passe, il récolte son troisième tour du chapeau de la saison et son neuvième dans l'uniforme des Oilers.

Leon Draisatl a marqué un but en plus d'ajouter une passe alors qu'Alex Chiasson et Darnell Nurse ont été les autres buteurs chez les Oilers.

Mark Scheifele est le seul représentant des Jets a avoir déjoué Mike Smith.

Ce dernier a été solide devant son filet en réalisant 36 arrêts durant le match.

À son 46e match de la saison, McDavid a ainsi atteint cap des 80 points. Seul trois joueurs l'ont fait plus vite que lui, dont Mario Lemieux, deux fois : en 31 matchs, 1995-1996 et en 45 matchs durant la saison 1996-1997.

En 8 affrontements contre les Jets cette année, McDavid a récolté un impressionnant total de 19 points. Les Oilers ont maintenant remporté leurs 5 derniers matchs contre les rivaux manitobains.

Chez les Jets, le gardien Connor Hellebuyck a connu une soirée de travail difficile en accordant 6 buts sur 23 lancers.