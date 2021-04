Soirée de trois points pour David Perron dans la victoire des Blues

David Perron a récolté un but et deux aides dans une victoire de 4-1 des Blues de Saint Louis face à l'Avalanche du Colorado, lundi soir.

Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn, et Robert Thomas ont aussi marqué pour les Blues, qui ont remporté un deuxième match d'affilée contre l'Avalanche.

C'est cependant la troupe de Jared Bednar qui a eu l'avantage cette saison lors des duels entre ces deux équipes, remportant cinq des huit confrontations.

Jordan Binnington a réalisé 30 arrêts pour les Blues.

Nathan MacKinnon a été le seul buteur pour l'Avalanche, ce qui lui a permis d'obtenir un point dans un 14e match de suite. Il a fait mouche lors d'un avantage numérique en deuxième période, en décochant un tir sur réception d'une passe de Gabriel Landeskog.

Jonas Johansson a repoussé 16 tirs pour l'Avalanche, qui accuse toujours un retard de quatre points sur le premier rang de la Division ouest de la LNH, détenu par les Golden Knights de Vegas. L'Avalanche a cependant un match en main.

Tarasenko a inscrit le premier but de la rencontre avec son quatrième but de la saison. Schenn, qui n'avait pas marqué à ses 18 derniers matchs, a inscrit son 13e de la saison trois minutes plus tard.

Perron a ensuite fait dévier un tir de Justin Faulk en deuxième, si bien que le pointage était déjà de 3-0 lorsque MacKinnon a fait scintiller la lumière rouge.

Thomas a porté le compte à 4-1 avec son deuxième but de la campagne avec 9:07 à jouer en deuxième période.