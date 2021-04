Les Sénateurs musèlent les Canucks

Josh Norris a ouvert le pointage en première période en déjouant Brayden Holtby sur une descente à deux contre un. Le but de Norris est son 14e de la saison.

Les Canucks ont répliqué moins de 5 minutes plus tard quand Olli Juolevi a marqué grâce à un tir voilé, trompant la vigilance du gardien Marcus Hogberg. Il s'agit du deuxième but de la carrière du défenseur finlandais.

C'est finalement Drake Batherson qui a marqué le but de la victoire pour les Sens. Brady Tkachuk lui a remis la rondelle dans l'enclave et il n'a pas raté sa chance. Batherson compte maintenant 17 buts cette saison, et figure au premier rang des Sénateurs à ce chapitre, à égalité avec Connor Brown.

Dans la victoire, Hogberg a stoppé 25 des 26 lancers dirigés vers lui.

Braden Holtby a quant à lui flanché 2 fois sur 27 tirs.

Avec ce revers, les Canucks se retrouvent maintenant à 10 points des Canadiens de Montréal et de la quatrième place de la Division nord, la dernière donnant accès aux séries éliminatoires. La troupe de Travis Green a toutefois joué cinq matchs de moins que les Montréalais.

Les Canucks et les Sénateurs se retrouveront à Ottawa mercredi, pour le dernier match de la saison entre les deux formations.