Le CF Montréal s'adapte au-delà des attentes

Bien peu d’observateurs prévoyaient que le CF Montréal amasse quatre points à ses deux premiers matchs grâce à une impressionnante récolte de six buts, un sommet dans la MLS.

Montréal se retrouve à égalité au 1er rang dans l’Est et affrontera le champion en titre, le Crew de Columbus, samedi après-midi, à Fort Lauderdale, domicile temporaire du CF.

La jeune équipe montréalaise a frappé tôt à ses deux premiers matchs et l’Américain Mason Toye a donné le ton à chaque fois avec le premier but du match sur des tirs quasi-identiques dans la lucarne à la gauche du gardien.

C’est seulement la deuxième fois de sa carrière que Toye trouve le fond du filet dans des matchs consécutifs.

Le jeune attaquant de 22 ans, acquis en fin de saison l’an dernier, semble avoir pris de la maturité depuis son transfert du Minnesota.

En grandissant, tu commences à voir ce qui est important et ce qui l'est moins et comment tu peux continuer à t’améliorer , a-t-il dit, en parlant de son évolution.

En ayant été repêché par le Minnesota, Toye était considéré là-bas comme un jeune joueur qui doit faire sa place, tandis qu’à Montréal, même s’il est encore très jeune, il est perçu comme un joueur qui peut déjà contribuer aux succès de l’équipe.

La semaine dernière, après son premier but, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy disait que Toye avait devait être un peu moins dur avec lui-même et qu’il devait retrouver le plaisir de jouer.

Le jeune athlète du New Jersey semble avoir compris le message.

Ils m’ont dit de me concentrer sur le prochain jeu, de ne pas trop m’en faire avec les erreurs, de continuer et de passer à autre chose.

Une équipe en évolution

Le CF Montréal est une équipe transformée avec quatre nouveaux titulaires dans la formation. Avec le déménagement forcé en Floride, l’équipe n’a disputé que deux matchs préparatoires et est encore en pleine période d’adaptation.

Un des nouveaux-venus, l’international canadien Kamal Miller en est bien conscient.

Certaines équipes ont joué cinq ou six matchs préparatoires, nous en sommes à notre quatrième match au total. Nous sommes encore à l’étape de nous habituer les uns aux autres et de développer une bonne chimie.

Je crois que nous avons montré, à certains moments des deux matchs, de brillantes choses qu’on peut faire individuellement et collectivement et qu’on pourra répéter avec le temps et en travaillant à l’entraînement.

Le CF Montréal disputera son prochain match dans sa résidence secondaire de Fort Lauderdale. Selon Miller, les joueurs sont de plus en plus familiers avec leur environnement.

Chaque jour, chaque semaine qui passe, nous nous habituons à la température. Entre le terrain d’entraînement et le stade où nous jouons, c’est une marche de 30 secondes ou une minute à peine. Donc, on commence à ressentir le sentiment d’être à la maison.

L’équipe montréalaise fait tout ce qu’elle peut pour faire de la Floride un endroit confortable pour ses joueurs et on a pu voir lundi que Samuel Piette avait été rejoint par sa petite famille, ce qui l’aidera certainement à se sentir plus à l’aise dans son environnement.