À surveiller ce soir à la Coupe Challenge de la NWSL

Pour regarder les matchs et consulter le calendrier complet des webdiffusions, CLIQUEZ ICI.

Le Gotham FC de New York/New Jersey affronte le Spirit à Washington dès 19 h (HAE). Voici des informations pertinentes à ce sujet.

Résultats précédents

Évelyne Viens et ses coéquipières du Gotham FC sont invaincues en deux matchs et occupent le premier rang de la Division est avec 6 points, tout comme le Courage de la Caroline du Nord, qui a toutefois joué trois rencontres. Le Courage s'est d'ailleurs incliné 4-3 la semaine dernière devant ces rivales. Viens avait inscrit le but victorieux.

Une victoire de la troupe du Grand New York lui redonnerait une avance de trois points, mais une défaite dans la capitale américaine la plongerait dans une triple égalité avec un match à jouer dans la phase préliminaire. Et seule l'équipe qui finira au sommet de la division accédera à la finale du 8 mai.

De son côté, le Spirit n'a plus aucun espoir en raison de sa fiche d'une seule victoire et deux défaites.

Joueuses à surveiller

Gotham FC

Vous a-t-on parlé d'Évelyne Viens? L'athlète de L'Ancienne-Lorette connaît du succès partout où elle passe. Et même si elle est entrée tardivement dans la dernière rencontre, de retour après deux matchs amicaux avec le Canada en Europe (dans lesquels elle a chaque fois réussi un but), l'attaquante espère cette fois être de la formation partante. Sa coéquipière Midge Purce a également eu un grand rôle à jouer dans le triomphe du Gotham FC avec deux buts. Sa grande vitesse donne des maux de tête aux défenseuses ennemies.

Spirit de Washington

Du côté de Washington, la jeune Trinity Rodman démontre qu'à 18 ans elle est déjà une joueuse de grande qualité. Ashley Sanchez a également des atouts qui en font une menace à l'attaque.

Absences

Du côté de NY/NJ, la gardienne Kailen Sheridan (cuisse) ne sera pas de retour, pas plus que la milieu de terrain Kenie Wright (genou). Une autre milieu, McCall Zerboni (dos), et la défenseuse Erica Skroski (ischiojambiers) représentent des cas incertains.

Déjà privé d'Averie Collins et de Bailey Feist, toutes deux blessées au genou, et de Jordan DiBiasi qui souffre de la hanche, le Spirit pourrait garder la défenseuse sur le banc, elle qui a reçu un carton jaune face à Orlando.

Par ailleurs, l’OL Reign reçoit les Red Stars de Chicago dès 22 h. Voici ce que vous devez savoir avant de regarder cet affrontement.

Résultats précédents

L’OL Reign, pour son deuxième match, a vu le pire scénario se concrétiser, car l’équipe est allée perdre 2-0 sur la pelouse de ses grandes rivales, les Thorns de Portland, qui en ont profité pour se qualifier pour la finale du 8 mai. L’équipe menée par Farid Benstiti n’a toujours pas marqué dans cette Coupe Challenge puisqu’elle a amorcé son tournoi avec un verdict nul de 0-0 contre le Dash de Houston, à Tacoma.

Pour les Red Stars, c’est déjà le temps de sa dernière rencontre dans cette Coupe Challenge. Le club de l’Illinois n’a toutefois pas encore gagné : match nul de 0-0 contre le Dash à Houston, défaite de 1-0 à Chicago contre les Thorns et match nul de 1-1 contre Kansas City.

Joueuses à surveiller

OL Reign

Enfin! 549 jours plus tard, Megan Rapinoe a joué un match en NWSL, mercredi dernier!

L’internationale américaine, qui avait choisi de déclarer forfait pour les deux compétitions du circuit en 2020, n’a rien cassé pour son grand retour comme remplaçante contre les Thorns. Mais sa seule présence a semblé libérer l’OL Reign, qui est toujours en quête de son premier but à la Coupe Challenge. Une titularisation contre Chicago? Pourquoi pas?

Red Stars de Chicago

L’attaque des Red Stars, avec un but en trois matchs, est encore à peaufiner. Les statistiques avancées indiquent cependant que Katie Johnson et Kealia Watt, du moins, devraient débloquer sous peu, selon le modèle de buts attendus (expected goals, ou xG) et de passes décisives attendues (expected assists, ou xA) du site American Soccer Analysis.

Johnson, qui a inscrit l’unique filet des Red Stars, aurait aisément pu en marquer un autre (1,78 xG), tandis que Watt, blanchie sur le plan des statistiques, aurait probablement dû fournir une passe décisive (0,98 xA).

Absences

L’OL Reign a retrouvé ses nombreuses joueuses parties en sélection, mais quelques soucis demeurent. L’arrière centrale Sam Hiatt est blessée à la tête, et deux joueuses se remettent toujours de déchirures d’un ligament croisé antérieur : la médiane Kelcie Hedge et l’attaquante Ally Watt.

Du côté des Red Stars, soulignons d’abord la blessure au genou de la Québécoise Bianca St-Georges, qui espère être pleinement rétablie cet été. La gardienne Emily Boyd, aussi touchée au genou, ratera vraisemblablement toute la saison 2021, tandis que l’ailière Alyssa Mautz souffre d’une blessure au pied gauche. Elle s’est déchiré un ligament croisé antérieur la saison dernière.