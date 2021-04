Andrew Shaw contraint à la retraite

À seulement 29 ans, Shaw était tenu à l’écart du jeu depuis le 9 février en raison d’une énième commotion cérébrale.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Blackhawks, il dit s’être rendu au jugement des spécialistes.

Arrive un moment dans la vie de tout athlète où il doit faire de sa santé une priorité tout comme son avenir auprès de sa famille. Pour moi, ce moment, c’est maintenant. Après plusieurs commotions cérébrales, les médecins ont fortement suggéré que je cesse de pratiquer le sport que j’aime. Pour une fois dans ma vie, je vais obéir , a dit celui qui a aussi porté l’uniforme du Canadien de Montréal pour 182 matchs entre 2016 et 2019.

Andrew Shaw a profité de son message pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont permis de vivre son rêve de jouer dans la LNH, qu’ils aient été entraîneurs, préparateurs physiques, coéquipiers, ou préposés à l’équipement.

Il a au passage salué Claude Julien ainsi que son agent Pat Brisson qui, selon ses termes, l’a traité comme une vedette même s’il ne se voyait que comme acteur de soutien.

S'adressant directement aux partisans des Blackhawks, Shaw leur a dit qu'ils étaient pour lui une grande source de motivation. J'ai donné, chaque soir, tout ce que j'avais à donner. Vous êtes l'une des raisons pourquoi cette décision est si difficile à prendre pour moi. Je veux vous remercier d'avoir offert une maison à un chien bâtard.

Repêché par Chicago au 5e tour, 139e au total, en 2011, Shaw a montré une fiche de 116 buts et 131 aides en 544 matchs dans la LNH.

Il a aussi participé à 72 rencontres éliminatoires, récoltant 16 buts et 19 mentions d’aide, et a inscrit son nom sur la coupe Stanley à deux reprises, en 2013 et en 2015.

Il lui restait une saison à écouler au contrat de six saisons qu'il avait signé avec le Tricolore et qui devait lui rapporter 3,9 millions de dollars la saison prochaine.