Le Canada renonce aux Relais mondiaux de World Athletics en mai

L'événement doit se tenir le 1er et 2 mai à Chorzow, en Pologne.

Selon la fédération canadienne, la décision de se retirer de l'événement a été prise en raison de la situation épidémiologique en Pologne et au Canada.

La sécurité de nos athlètes, entraîneurs et membres du personnel demeure notre grande priorité a déclaré Simon Nathan, directeur de la haute performance d'Athlétisme Canada.

Cette semaine, l'équipe canadienne était réunie à Baton Rouge en Louisiane afin de se préparer en vue de cette compétition.

Le Canada avait inscrit des équipes au 4 x 100 m (masculin et féminin) et aux 4 x 400 m (féminin et mixte) dans le but de décrocher des places aux Jeux olympiques de Tokyo.

Nous avons toujours du temps pour participer à des courses et nous qualifier pour les Jeux par l'entremise des listes des meilleures performances de World Athletics a assuré Glenroy Gilbert, entraîneur-chef d'Athlétisme Canada.