Novak Djokovic battu par le 28e joueur mondial à Belgrade

Djokovic s'est incliné 5-7, 6-4, 4-6 lors d'un match ou il n'a pas pu trouver son rythme habituel et s'est montré très fébrile sur ses mises en jeu.

C'est une deuxième en huit jours pour le Serbe face à un adversaire qui ne fait pas partie des 20 premières raquettes mondiales, après sa défaite prématurée en huitièmes de finale à Monte-Carlo, face au Britannique Daniel Evans, alors 33e.

Le Russe semblait se diriger vers une victoire en deux manches, menant 4 à 2 dans la deuxième après avoir pris le service du Serbe une quatrième fois, lorsque Djokovic a enfin réagi et égalisé.

Karatsev, motivé et concentré, a finalement conclu après un peu plus de trois heures de jeu et défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Italien Matteo Berrettini au Japonais Taro Daniel, repêché après sa défaite en qualifications.