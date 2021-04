Trois mois avant les JO, doit-on s'inquiéter de l'état d'urgence à Tokyo?

Si elle était conseillère scientifique du Comité international olympique (CIO), Nimâ Machouf recommanderait que le grand rendez-vous n’ait pas lieu en 2021. Avec la campagne de vaccination mondiale en cours, les Jeux n’en valent pas la chandelle, juge l’épidémiologiste, qui est aussi chargée d’enseignement à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Vu du Canada, l’état d’urgence imposé dans les préfectures de Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo jusqu’au 11 mai peut surprendre. Au moment où la décision est entrée en vigueur, le pays avait recensé quelque 4500 nouveaux cas quotidiens en moyenne au cours des sept jours précédents, pour une population d’environ 126 millions d’habitants. Au Canada, ce chiffre atteignait les 8400 nouveaux cas pour une population trois fois moindre.

Au Japon, cependant, les experts s’inquiètent de la montée des variants, d’autant plus que moins de 1 % de la population est pleinement vaccinée. Puisqu’on ignore encore si les personnes vaccinées — certains athlètes venus d’ailleurs, par exemple — peuvent tout de même transmettre le virus, Mme Machouf craint les manquements au protocole imposé aux délégations olympiques à Tokyo, une région densément peuplée.

Chaque fois qu’on permet au virus de circuler à grande échelle et de se multiplier, on lui permet de muter. Chaque fois qu’il mute, il peut être plus dangereux. Il peut être moins dangereux aussi, mais pourquoi prendre ce risque? C’est trop tôt […] Quand on ouvre trop tôt, on perd tous les acquis. Ce n’est pas une bonne idée. On ne maîtrise pas encore assez la COVID-19 pour pouvoir se permettre cela.

Une citation de :Nimâ Machouf, épidémiologiste