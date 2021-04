Faut-il craindre des matchs truqués avec le projet de loi sur les paris sportifs?

Q. Bien des observateurs craignent ainsi que le crime organisé s’infiltre dans le sport professionnel au pays pour truquer des matchs afin de générer de faramineux revenus. Êtes-vous inquiet?

R. Le danger, évidemment, c’est la tricherie. C’est plus facile s’organiser avec les athlètes pour un seul match que pour deux ou trois matchs (simultanés). C’est un peu plus dangereux pour un sport dans lequel les athlètes ne font pas beaucoup d’argent, comme la Ligue canadienne de football (LCF), par exemple. Avoir une entente avec le quart-arrière, ça peut être suffisant pour faire basculer un match.

Pour les joueurs millionnaires, les enjeux sont énormes. Simplement se faire prendre dans ce genre de tricherie, ça pourrait avoir des conséquences très graves pour eux. Mais pour les sports avec de petits salariés, surtout dans ceux où un joueur ou deux peuvent faire une différence très importante dans un match. Dans ce cas-là, ça pourrait poser problème.

Q. La Ligue nationale de hockey ne voulait pas de ce projet de loi il y a quelques années. Elle disait que c’était un territoire dangereux, mais elle s’est depuis associée à quelques sites de paris et elle a même acheté des parts dans Points Bet, comme le faisait remarquer notre chroniqueur Martin Leclerc il y a deux mois. Le CF Montréal et les Alouettes sont commandités par Bet 99… l’association devenait inévitable. Le gouvernement avait-il le choix?

R. L’argent est là, c’est prouvé, il y a des paris sur des matchs uniques de toutes sortes de façons. Donc les gouvernements se disent : pourquoi n’aurions-nous pas notre part de la manne?

La probabilité de tricher ne diminuera certainement pas. Il faut dire qu’il n’y a pas trop de ces événements-là qui se produisent, mais on ne peut pas dire qu’ils ne se produisent pas du tout. On l’a vu au tennis et au soccer en Europe. Il n’y a pas que les joueurs, il y a aussi les arbitres qui ont un très grand rôle à jouer.

Une fois que c’est fait, il faut qu’il y ait des systèmes pour sauvegarder l’intégrité du sport et que les gens ne se mettent pas à douter de certains comportements des joueurs pendant les matchs. Certaines décisions controversées par un arbitre, qui mènent à une victoire en fin de match, c’est sûr que ça va augmenter la discussion.

Q. Comment les ligues peuvent-elles se protéger?

R. Il faut que les conséquences d’une action soient immédiates, un peu comme le baseball majeur a fait avec Pete Rose : c’est fini, le joueur est banni de toutes activités dans la ligue, que ce soit au niveau de l’administration ou des événements sportifs.

Il n’y a eu que le baseball qui a eu à faire ça jusqu’à maintenant (en Amérique du Nord). Il va falloir que les ligues fassent bien comprendre aux joueurs que ce genre de comportements sont inadmissibles.

Si on fait miroiter 3 ou 4 millions à un joueur qui a un salaire modeste, c’est possible qu’il se mette à y penser et en vienne à changer son comportement à des moments clés du match pour que le résultat aille en faveur de ceux avec qui il s’est entendu pour tricher. Je suis plus inquiet pour la Ligue canadienne de football ou le CF Montréal qu’un sport majeur.

Q. Le crime organisé cible des joueurs vulnérables pour leur faire miroiter des possibilités. Ce n’est pas si simple à enrayer, n’est-ce pas?

R. On a vu ça récemment avec Evander Kane qui avait d’immenses problèmes de jeu. Bon, il n’a pas été approché. Mais il approchait la faillite personnelle. C’est quand même un joueur d’impact qui peut, un moment donné, dans un match serré, faire une mauvaise passe ou quelque chose qui peut mener à un changement dans le résultat. Il y a certaines inquiétudes autour de ça.

Q. Ça ne prendra pas grand-chose pour entacher la réputation du sport. Les ligues devront se montrer vigilantes. Craignez-vous un scandale?

R. On l’a vu en 1919 au baseball (Black Sox), ç’a pris des années avant de se remettre d’un événement de tricherie majeure. Un cas pourrait suffire pour que les gens se demandent s’ils vont continuer de regarder des matchs si les résultats sont prédéterminés.

Q. C’est la conséquence directe de la pandémie cette histoire, selon vous? La LCF est en sérieuses difficultés financières après une saison annulée et une autre où il n’y aura peut-être pas de spectateurs. Si ce n’est pas de la COVID-19, la porte ne s’ouvrirait peut-être pas aussi vite…

R. Ce sera intéressant de voir, s’il y a une fin à cette pandémie, si les gens changeront leurs habitudes pour de bon ou si c’était juste temporaire. C’est un peu ça qui m’intrigue parce qu’il y a énormément de comportements qui ont changé : le marché du travail, les types de consommation ou les types d’activités de loisirs.

Est-ce qu’on a un changement permanent dans ce type d’activités, c’est-à-dire s’intéresser davantage aux loteries, ou est-ce temporaire? Est-ce qu’il y aura un retour aux habitudes d’avant? Seul l’avenir le dira.

Q. Les ligues auront du mal à renoncer à ces sources de revenus, non? Même les grandes ligues auront du mal à se remettre de la crise financière dans laquelle la pandémie les a plongées. Dans la LNH, par exemple, les joueurs vont absorber des pertes salariales pendant des années.

R. On voit des publicités sur les casques. Je suppose qu’on en verra sur les chandails bientôt, comme en Europe. Toutes les formes de revenus, peu importe leurs sources, sont maintenant bien reçues par les ligues professionnelles. Ce serait vraiment dommage que ça mène à de la tricherie.

Généralement, quand on ouvre la porte, une fois que ça arrive, il ne faut pas être surpris. À mon avis, ça pourrait avoir des effets plus négatifs sur le sport que la pandémie actuelle.