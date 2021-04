La Coupe Challenge de la NWSL se poursuit à Radio-Canada Sports

Courage de la Caroline du Nord c. Racing Louisville

Le Courage a perdu contre le Gotham FC dans un festival offensif de 4-3 la semaine dernière, si bien qu’il a laissé la formation du grand New York s’emparer seule du premier rang de la Division est, qui donne un accès direct à la finale du tournoi. Avec deux matchs à jouer, le Gotham FC a six points, deux de plus qu’Orlando et trois de plus que la Caroline du Nord.

Victorieux de Washington 3-2 en début de tournoi, le Courage croise cette fois-ci le fer avec le Racing, une équipe d’expansion désavantagée au chapitre de l’expérience.

Louisville a courageusement soutiré une nulle de 2-2 au Pride d’Orlando à son premier match dans la NWSL avant de s’incliner 1-0 devant le Spirit de Washington.

Joueuses à surveiller :

Courage de la Caroline du Nord :

Debinha et Jessica McDonald ont chacune deux buts à leur fiche jusqu’ici et pourraient continuer de faire des ravages. Leur clan n’a plus le droit à l’erreur s’il souhaite conserver des chances de s’emparer de la tête de la division.

Racing de Louisville :

Cece Kizer et Brooke Hendrix ont été les marqueuses contre Orlando, mais c’est Savannah McCaskill qui est le pivot de l’attaque de la formation du Kentucky.

Kansas City c. Dash de Houston

Les deux équipes seront à la recherche d'une première victoire dans cette Coupe Challenge. À ses débuts en NWSL comme équipe d'expansion, Kansas City n'a récolé qu'un seul point depuis le début du tournoi. À son premier match, il s'est incliné devant les Thorns de Portland, club qui terminera en tête de sa division et accédera à la grande finale. Kansas City s'est par la suite contenté d'un match nul contre les Red Stars de Chicago.

Champion de la Coupe Challenge en 2020, le Dash de Houston espérait répéter l'exploit cette année. Six joueuses importantes manquaient cependant à l'appel pour les deux premiers matchs puisqu'elles avaient été sélectionnées par leurs équipes nationales. En deux matchs, le Dash n'a pas été en mesure de marquer. Il a récolté deux matchs nuls de 0-0 contre les Red Stars de Chicago et l'OL Reign.

Joueuses à surveiller :

Kansas City :

Amy Rodriguez a réussi les deux buts de son équipe depuis le début du tournoi. Les attentes sont aussi très élevées à l'endroit de l'Argentine Mariana Larroquette, la première joueuse internationale du club d'expansion.

Dash de Houston :

Les Canadiennes Allysha Chapman, Sophie Schmidt et Nichelle Prince disputeront un premier match dans le tournoi. La capitaine du Dash, Rachel Daly, qui s'est absentée pour disputer deux matchs amicaux avec l'Angleterre, sera aussi de retour et aura la pression de marquer un premier but pour son équipe.