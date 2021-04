Alyson Charles, croire en soi pour briser la glace

Dès son plus jeune âge, la patineuse de vitesse d’origine haïtienne Alyson Charles a fait sa marque dans ce sport atypique au sein de sa communauté. Grâce à persévérance et à sa détermination, elle s’est hissée parmi les 15 meilleures du monde aux 500 et 1000 m. Elle est aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs féminins du Canada en vue des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Xavier Jourson est allé à la rencontre de cette athlète inspirante qui a choisi de suivre son instinct et de viser toujours plus haut.