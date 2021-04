Tsitsipas trop solide pour Auger-Aliassime

Pendant que Dominic Thiem reprend ses forces et que Rafael Nadal semble un peu vulnérable pour la première fois depuis très longtemps sur terre battue, Stefanos Tsitsipas roule à plein régime sur cette surface.

Le Grec de 22 ans, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière, s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Barcelone, grâce à un gain en deux manches de 6-3 sur Félix Auger-Aliassime.

Le duel n’a duré que 1 h 23 min. Tsitsipas n’a toujours pas perdu la moindre manche sur l’ocre jusqu’ici cette saison.

Auger-Aliassime avait pourtant connu une très bonne entame de match. Après avoir remporté son premier jeu au service avec autorité, il a obtenu trois balles de bris dès le jeu suivant.

Tsitsipas les a toutes effacées sans broncher et n’en a pas concédé une seule du reste de l’affrontement. Auger-Aliassime, lui, a cédé son service à trois reprises, dont à la dernière partie de la première manche.

Ce n’était pas mon meilleur début de match, mais j’ai été capable de remporter cette partie même si Félix menait 40-0 et ça m’a mis dans la rencontre, a dit Tsitsipas sur le terrain après la rencontre. Au milieu de la première manche, je me sentais de mieux en mieux et j’étais en plein contrôle après avoir remporté la première manche. Je savais ce que je faisais.

Auger-Aliassime n’a pas nécessairement réalisé une contre-performance. Il a réussi 15 coups gagnants et commis 18 fautes directes. Tsitsipas était simplement plus régulier avec 11 frappes gagnantes et seulement 9 erreurs.

Au service, le Québécois de 20 ans a réussi qu’un seul as et a commis trois doubles fautes. Il n’a toutefois mis en jeu que 51 % de ses premières balles, un péché mortel contre un aussi bon retourneur que Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas victorieux Photo : afp via getty images / JOSEP LAGO

Cette défaite d’Auger-Aliassime, no 20 mondial, est la quatrième de suite qu’il subit aux mains du Grec. Le Québécois avait pourtant remporté les deux premiers duels dans les tournois de l’ATP contre Tsitsipas, à Indian Wells et au tournoi du Queen’s à Londres, en 2019.

Contre des joueurs du top 10 mondial, Auger-Aliassime ne revendique que deux victoires et 15 revers, les deux ayant été obtenues contre le Grec.

En demi-finales, le no 5 mondial affrontera le jeune Italien Jannik Sinner, 19 ans, qui a éliminé le Russe Andrey Rublev 6-2 et 7-6 (8/6) dans le premier quart de la journée.