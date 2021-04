Le CF Montréal veut encore surprendre

Lors de son premier match, le CF a frappé comme l’éclair quand Mason Toye a marqué dès la troisième minute, le premier but le plus hâtif de l’histoire de l’équipe dans un match d’ouverture.

Les Montréalais ont doublé leur avance à la 24e minute et n’ont jamais regardé derrière.

Wilfried Nancy a ressenti beaucoup de fierté lors de cette première victoire à titre d'entraîneur-chef.

Oui, on a gagné ce match. Oui, c’était Toronto. Mais moi, ce qui m’a rendu fier, c’est que l’équipe montre un visage proactif. Ça a été ma grande fierté , a-t-il confié jeudi.

J’ai été fier de cette performance-là, mais je veux qu’on continue, en sachant qu’il y aura des matchs difficiles. Mais je veux qu’on reste dans ce registre-là.

Après l’adrénaline et la fébrilité du premier match contre un vieux rival, Wilfried Nancy ne s’attend pas à une baisse d’énergie.

Il a beaucoup apprécié l’attitude de son équipe tout au long de la semaine d’entraînement.

Ambition, humilité, c’est ce que j’ai vu. Ils savent très bien que ce n’est que le premier match. Une citation de :Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

Nashville sait rebondir

À Nashville, les Montréalais vont s’attaquer à une équipe de deuxième année qui a surpris en éliminant Toronto l’automne dernier.

Samedi dernier, après avoir laissé Cincinnati prendre l'avance avec une paire de buts dans le premier quart d’heure, Nashville est quand même parvenu à arracher un verdict nul de 2-2.

L’équipe du Tennessee a établi une marque d’équipe avec 13 tirs cadrés.

Il faudra donc bien gérer le tempo du match et être plus agressif sur le ballon , a dit Wilfried Nancy.

Nashville, c’est une bonne équipe qui défend bien. Mais, comme toutes les équipes, ils ont des failles et on va vouloir exploiter leurs failles quand nous aurons le ballon. Je veux qu’on ait plus de maîtrise du ballon dans ce match-là, sachant que ça va être difficile. Mais, c’est ce qu’on veut.

Ce sera un premier match à l'étranger pour l'équipe montréalaise, qui a accueilli Toronto à sa résidence secondaire de Fort Lauderdale, la semaine dernière.

L'équipe montréalaise a l'habitude de se produire en terrain ennemi et a maintenant marqué au moins un but dans chacun de ses 21 derniers matchs sur les terrains adverses, la plus longue séquence présentement dans la MLS.