Les Jeux d'été du Canada 2025 à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador

Ces Jeux multisports réunissent tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, plus de 2000 athlètes avec et sans handicap.

Au total, plus de 40 sports en font le plus grand événement multisports au pays. Dans sa version estivale, l’athlétisme, le basketball, la natation et le soccer ne sont que quelques exemples des nombreuses épreuves que l’on retrouve au menu.

L'annonce a été faite jeudi au Newfoundland and Labrador Sports Centre, avec la participation du Conseil des Jeux du Canada.

Le conseil municipal de Saint-Jean est incroyablement fier d'organiser les Jeux d'été du Canada 2025. Nous avons déjà accueilli avec succès les Jeux de 1977, ce qui témoigne du dévouement, de la fierté civique et de la solidarité de nos résidents et bénévoles. Grâce à cet événement, des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, d'officiels, d'invités et de spectateurs de partout au pays pourront profiter de la culture et de l'hospitalité sans pareille de notre ville , a déclaré le maire de Saint-Jean, Danny Breen.

Il s'agira des troisièmes Jeux tenus à Terre-Neuve-et-Labrador, après les Jeux d'hiver de 1999 à Corner Brook et les Jeux d'été de 1977 à Saint-Jean.

C'est merveilleux de voir les Jeux revenir à Saint-Jean en 2025. C'est un été magique rempli de compétitions, d'esprit de communauté et de fierté canadienne qui s'annonce! , s’est réjouie Lynn Blouin, présidente du comité d'évaluation des candidatures des Jeux du Canada de 2025.

En plus des retombées économiques et de l’effet d’attraction pour de nouveaux investissements, les Jeux du Canada envisagent de léguer de nouvelles installations sportives et communautaires qui contribueront à l'essor du sport, à la santé et au mieux-être.

Les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967.

Les prochains Jeux au calendrier sont ceux de Niagara prévu à l’été 2022.