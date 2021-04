Judo Canada annule le choc entre Deguchi et Klimkait pour Tokyo

La confrontation entre Christa Deguchi et Jessica Klimkait en vue d'une place aux Jeux olympiques n'aura pas lieu en raison des restrictions sanitaires. Ainsi en a décidé Judo Canada.

Les règles sanitaires au Canada ne permettent actuellement pas la pratique du judo, et ce, pour un temps indéterminé , écrit la fédération dans un communiqué, jeudi.

Ainsi, Judo Canada se voit dans l’impossibilité de tenir les combats de barrage prévus initialement à ses règlements, dans une situation où deux athlètes se retrouvent dans le top 8 mondial.

Christa Deguchi et Jessica Klimkait sont actuellement classées respectivement no 1 et no 2 au monde chez les moins de 57 kg.

Rappelons que la Fédération internationale de judo autorise un seul athlète par pays par catégorie à Tokyo.

La Fédération canadienne de judo s'est donc tournée vers une solution alternative afin de trancher qui participera aux Jeux.

Christa Deguchi (en bleu) et Jessica Klimkait Photo : IJF

Le 8 juin, à Budapest, aux Championnats du monde, Deguchi et Klimkait se battront non seulement pour le titre (Deguchi est la championne du monde en titre), mais aussi, et surtout, pour l’unique place disponible pour le Canada à Tokyo.

La meilleure au classement des Championnats du monde gagnera son laissez-passer pour les JO.

L’incertitude persiste, mais le temps s’écoule rapidement en vue des Jeux olympiques. Il fallait donc déterminer maintenant une façon concrète et définitive de départager Christa Deguchi et Jessica Klimkait , a expliqué Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance de Judo Canada.

Je sais qu’il n’y a rien de pire pour la préparation que de ne pas savoir à quoi s’attendre. Une citation de :Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance de Judo Canada

En accord avec le Comité olympique canadien (COC), Judo Canada a donc modifié ses règlements de façon exceptionnelle pour en arriver à cette solution.

Les athlètes concernées ont été contactées, informées et ont adhéré à cette voie alternative vers la sélection olympique.

En cas d'égalité

Si les Championnats du monde devaient être annulés, ou advenant un résultat égal (bronze-bronze, 5e-5e, 7e-7e ou si les deux terminent en dehors du top 8), c'est Nicolas Gill qui choisira (avec l'approbation du conseil d'administration) laquelle des deux sera mise en nomination au COC pour la sélection dans l’équipe olympique, en fonction de la somme des trois critères de valeur égale suivants:

Performance des deux athlètes aux Championnats du monde seniors 2018 et 2019;

Classement mondial à la suite des Championnats du monde 2021;

Combats antérieurs entre les deux athlètes pendant la période de qualification olympique.

L’athlète non sélectionnée sera mise en nomination comme remplaçante au sein de l’équipe olympique.

Nicolas Gill, directeur général, Judo Canada Photo : Société Radio-Canada

Si une autre situation au classement mondial, dans une autre catégorie, après les Championnats du monde en Hongrie, nécessite un barrage, Judo Canada étudiera les possibilités selon les règles sanitaires en vigueur au pays à ce moment.

Les judokas canadiens inscrits aux Championnats du monde 2021 de Budapest : Ecaterina Guica (-52 kg)

Christa Deguchi (-57 kg)

Jessica Klimkait (-57 kg)

Antoine Bouchard (-73 kg)

Arthur Margelidon (-73 kg)

Étienne Briand (-81 kg)

Zachary Burt (-90 kg)

Mohab El Nahas (-90 kg)

Shady El Nahas (-100 kg)

Kyle Reyes (-100 kg)

Marc Deschênes (+100 kg)

Catherine Beauchemin-Pinard, ayant déjà atteint les standards de sélection olympique, a quant à elle décidé de faire l’impasse sur les Championnats du monde afin de consacrer plus de temps sur l’entraînement vers les Jeux olympiques.

Quant à Antoine Valois-Fortier, il ne participera pas non plus à la compétition puisqu’il se remet graduellement de sa blessure subie en Géorgie. Il suivra cependant le tournoi avec attention afin de voir la performance d'Étienne Briand qui est aussi dans la course chez les moins de 81 kg.