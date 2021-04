Auger-Aliassime domine Shapovalov et passe en quarts de finale à Barcelone

Deux mois après sa victoire aux Internationaux d’Australie, à Melbourne, le Québécois a de nouveau battu son rival ontarien, jeudi, sans concéder la moindre manche. À l’arrêt des hostilités, le tableau du pointage s’est figé à 6-2 6-3.

En quarts de finale, vendredi, le jeune joueur affrontera le gagnant du match entre Stefanos Tsitsipas et Alex de Minaur.

Auger-Aliassime a connu une très bonne entame de match. Il a brisé son rival à la première occasion et s’est rapidement forgé une avance de 3-0.

En fait, le 20e mondial a converti ses trois balles de bris en première manche. Les trois fois, Shapovalov a commis une double faute au dernier point.

Il a d’ailleurs cédé la première manche en envoyant un service en cuillère dans le filet, avant de demander les services d’un thérapeute pour traiter un inconfort à l’épaule.

Le miracle médical espéré par l’Ontarien, 14e mondial, ne s’est pas produit en deuxième manche. Encore une fois, Auger-Aliassime a brisé le service de son rival pour rapidement prendre le large à 3-0.

Deux jeux plus tard, Shapovalov criait sa rage, impuissant devant la régularité et la profondeur des coups du Québécois, avant de lancer violemment sa raquette sur la terre battue catalane.

Si Shapovalov est parvenu à sauver quatre balles de bris et de match à 5-2, il a logiquement rendu les armes lorsque son compatriote s’est amené au service pour la dernière fois.

Une accolade franche au filet a scellé ce duel d'à peine 1 h 19 min.

Auger-Aliassime a été particulièrement efficace au service. Il a mis en jeu 67 % de ses premières balles, contre 48 % pour Shapovalov. Il n’a offert qu’une seule balle de bris que l’Ontarien a saisie, tandis qu’il a réussi quatre bris en neuf tentatives.

Auger-Aliassime présente maintenant une fiche de trois victoires et deux revers contre Shapovalov sur le circuit. De plus, contre des joueurs classés entre les 11e et 20e rangs, le Québécois compte 10 victoires et seulement 3 revers.